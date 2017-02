Du monde sur les routes et dans les trains pour ce premier weekend des vacances

A partir de vendredi soir 3 février, la zone C celle de Paris, Toulouse et Montpellier est en vacances. Il y aura donc du monde sur les routes et dans les trains des Pays de Savoie même si ce weekend reste le moins chargé de ces vacances qui dure quatre semaines.

Les stations de ski s'apprêtent à accueillir les vacanciers ce weekend et selon Savoie Mont-Blanc Tourisme les prévisions sont bonnes. Alors que les touristes ont été discrets en décembre, cette-fois le taux d'occupation est estimé à 76 % en moyenne sur les 4 semaine de vacances, en progression de + 4 points par rapport à l’an passé. Cela signifie donc qu’il y aura du monde sur les routes et dans les trains. La journée de samedi 4 février est classé rouge dans la région Auvergne Rhône-Alpes par Bison futé (vert au niveau national).

46 mille véhicules attendus en Maurienne et Tarentaise samedi

Et même si le pire reste à venir car ce weekend, il n’y a qu’une seule zone en vacances et donc pas de chassez-croisez, on attend tout même tout même plus de 46 mille véhicules en Maurienne et Tarentaise dans le sens des arrivées samedi et 19 mille vendredi. Des ralentissements sont à prévoir notamment entre Albertville et Moûtiers sur la Nationale 90 mais aussi sur la Voix Rapide de Chambéry. En Haute-Savoie, il est conseillé d’éviter de prendre l’Autoroute du Mont-Blanc entre 9h et 18h samedi 4. La circulation sera très chargée. Dans le sens des retours, on attend plus de 36 mille véhicules en Maurienne et Tarentaise samedi et 17 mille vendredi. Et dimanche 13 mille en Maurienne et Tarentaise dans le sens des montées, 16 milles dans les sens des retours.

La plupart des TGV complets ce weekend

Dans les trains, çà risque d’être le rush ce weekend. Presque tous les TGV sont complets. Ce samedi c'est un TGV qui partira toutes les 20 minutes de Paris en direction des vallées alpines. Il y aura 60 trains qui circuleront au total (TGV et TER) entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice tout au long de la journée de samedi. L’offre est également doublée voir triplé en Haute-Savoie par rapport à un samedi normal. La SNCF a aussi décidé de privilégier les TGV en Duplex pour augmenter la capacité des trains durant toutes les vacances de février. Du 4 au 11 février, il y davantage de capacité qu'en 2016 du 20 au 27 février. Cependant la croissance des réservations est telle que la disponibilité est moins important que l’année dernière.