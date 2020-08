Les cours ont repris mardi 18 août à l'école de vélo adulte.. L'association Metz à vélo propose des sessions pour apprendre à rouler ou se remettre en selle. Et avec la dispositif de l'Etat "Coup de pouce Vélo", la première séance est offerte.

Ne plus avoir peur sur un deux roues avec l'association Metz à vélo

C'est la rentrée pour l'école du vélo de Metz. À l'approche du mois de septembre, quoi de mieux que de se remettre en selle. L'association Metz à vélo propose des cours les mardis, jeudis et samedis. L'idée étant d'apprendre à rouler pour les débutants, mais aussi de revoir les bases pour circuler en centre-ville, pour les plus confirmés. Il existe trois niveaux, afin que chacun puisse progresser à son rythme.

La première séance est d'ailleurs offerte à la Maison du vélo jusqu'au 31 décembre, grâce au dispositif "Coup de pouce vélo". Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a débloqué 60 millions d’euros, pour favoriser la pratique.

Apprendre à ne plus avoir peur à vélo

Chaque cours est encadré par un moniteur. Nicole, la soixantaine, n'est montée que quelques fois sur un vélo. Et ça n'a pas été concluant : "Une fois j'ai essayé et je suis tombé. Depuis il y a un petit blocage. Je pense que j'ai un gros problème d'équilibre", explique-t-elle. Elle s'est inscrite au premier niveau. L'exercice du début se déroule dans un petit allée de Metz, avec peu de passage. Les pédales de son vélo ont été enlevées. Objectif, réussir à ne pas tomber sur environ 150 mètres.

Hervé Ribon, le président de Metz à vélo, encadre la retraitée. Après quelques allers/retours, elle commence à être plus à l'aise. "C'est déjà un bon début. Elle n'a pas peur d'avancer, ça c'est l'essentiel. Certains ont vraiment peur de rouler et là c'est plus compliqué", commente le coach. Il faudra encore une dizaine de séances à Nicole pour être complètement autonome.

"Pas d'inquiétudes, tout le monde finit par savoir faire du vélo"

A l'école du vélo, tous les élèves ne sont pas que des débutants. Yaelle, pédale régulièrement. La messine a surtout pris une séance pour se rassurer en ville notamment : "J'ai pu constater que certaines pistes cyclables avaient des angles un peu raides et quand on a pas une grande maîtrise c'est dangereux." Avec son petit groupe, ils vont arpenter les rues de Metz, toujours sous l’œil d'Hervé Ribon.

Le président de l'association Metz à vélo veut rassurer tout le monde : "Pas d'inquiétudes, tout le monde finit par savoir faire du vélo", sourit-il.

Association Metz à vélo, 10 Rue de la Basse Seille, 57000 Metz, 03 55 80 92 91