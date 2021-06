Un ferry de la compagnie Irish Ferries a effectué ce matin sa première traversée entre Douvres et Calais. La compagnie irlandaise proposera jusqu'à 10 traversées quotidiennes de la Manche. Elle rejoint les compagnies P&O ferries et DFDS, déjà présentes à Calais.

Première traversée commerciale entre Calais et Douvres pour la compagnie Irish Ferries

Le Isle of Inishmore a effectué ce mardi matin la première traversée commerciale de la compagnie Irish Ferries entre Douvres et Calais.

Ce nouvel opérateur irlandais, qui proposera jusqu'à 10 traversées par jour, est le troisième présent à Calais, après les compagnies P&O ferries et DFDS et leurs sept navires.

Irish Ferries, leader du marché dans son pays, met en avant l'hospitalité irlandaise et propose à ses clients de « voyager différemment » lors de la traversée de la Manche qui dure 90 minutes.

Le port de Boulogne-Calais a souffert l'an dernier de l'effondrement du tourisme en raison de la pandémie de Covid-19. Il a perdu 5 millions de voyageurs sur la ligne Calais-Douvres. Le transport de marchandises a connu une baisse beaucoup plus modérée, avec 8% de poids-lourds en moins.

La compagnie Irish Ferries mettra en service un second navire à la fin de l'année, puis un troisième fin 2022.