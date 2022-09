Premières rames automatisées en service sur la ligne 4 du métro ce lundi

Ce lundi matin, les premiers métros sans conducteur transportent des voyageurs de la ligne 4 entre Bagneux et la porte de Clignancourt. D'ici fin 2023, toutes les rames seront automatisées sur cette ligne historique du réseau parisien. C'est le résultat de six années de travaux.

Et de trois. Déjà les lignes 1 et 14 du métro parisien étaient automatisées. C'est au tour de la 4, de rouler avec des rames sans conducteur. Elles ne seront à partir de ce lundi que quatre par jour, mais d'ici fin 2023, toutes les rames, à savoir 52 seront automatisées. Depuis le mois de juin, des essais ont été réalisés la nuit sur cette ligne historique du réseau parisien, en service depuis 114 ans.

70% de retard en moins promet la RATP

Depuis 2018, des aménagements ont été réalisés sur les quais. Un millier de portes palières ont été installées, renforçant ainsi la sécurisation de la ligne 4. Impossible de s'introduire sur les voies, le risque d'accident est aussi considérablement amoindri. Résultat : la RATP promet une réduction des retards de 70% grâce à cette automatisation.

700 000 voyageurs par jour

Cette amélioration est d'autant plus importante que cette ligne est empruntée chaque jour par 700.000 voyageurs. La hausse de la fréquence des passages devrait donc permettre plus de fluidité sur cet axe Nord-Sud de la capitale long de 14 kilomètres, axe qui dessert de grandes gares et le point névralgique du réseau le Châtelet. Autre avantage : la ligne peut fonctionner avec moins de personnel. En cas de grève, elle pourrait continuer d'être en service comme les lignes 1 et 14 lors du mouvement de décembre 2019.