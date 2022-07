Premiers départs en vacances d'été : journée classée orange ce samedi

Les premiers départs en vacances avec un peu d'avance sur le calendrier scolaire ont lieu dès ce week-end. La journée de ce samedi est classée orange dans le sens des départs. Bison Futé prévoyait déjà quelques ralentissements dès ce vendredi, classé orange au niveau national et rouge en Ile-de-de-France dans le sens des départs. Dimanche, Bison Futé prévoit du vert pour les départs au niveau national, et orange en Auvergne-Rhône-Alpes.

Départs en vacances perturbés à l'aéroport de Roissy

Pour ce premier week-end de départs, même si l'école se termine officiellement jeudi 7 juillet, de nouvelles perturbations sont à prévoir aussi ce samedi à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 3e jour de grève dans l'aéroport parisien des personnels au sol et des pompiers pour des augmentations de salaires. La situation à l'aéroport de Paris Roissy se dégrade légèrement par rapport aux jours précédents : un vol sur cinq va devoir être annulé ce samedi matin contre un sur six jeudi et vendredi.