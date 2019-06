Premiers tours de roues pour le Tram'bus, le 2 septembre des Hauts de Bayonne à Biarritz via Anglet

Pays Basque, France

La ligne 1 sur Bayonne, quartier Saint-Esprit, les aménagements du côté de la collégiale et du parvis de la gare touchent à leurs fins, ce sera terminé à la fin de ce mois de juin. Dans le centre ville de Bayonne, la circulation sera rendue à double sens dès ce mercredi sur la rue Bernède et Léon Bonnat les voies qui longent la mairie. A noter la fermeture définitive de l'Avenue du Maréchal Leclerc aux voitures , le long de l'Adour, qui sera réservée exclusivement aux Tram'bus et aux bus et ce, à compter du 8 juillet tout comme la fin de l'aménagement des Allées Paulmy avec une libération des voies le 8 juillet également.

La ligne 1 toujours sur Anglet et Biarritz : Sur Anglet les aménagements sont terminés reste la "voix sans nom" à aménager, cette voie qui se situe du côté de la ZA de l Union. Sur Biarrritz l'aménagement du giratoire de l'Europe est terminé, reste encore le square d'Ixelles et l'Avenue de la Marne les travaux doivent se terminer fin juin, début juillet.

La ligne 2 de Tarnos à Bayonne sud ce sera pour 2020

Quant à la ligne 2, les aménagements ont commencé en novembre dernier elle va de Tarnos / Ondres jusqu'à Bayonne sud au niveau de Sutar et les travaux sont toujours en cours jusque fin 2019 et les allées Paulmy seront aussi empruntées par cette ligne 2. Sa mise en service est prévue pour début 2020 !

Au total ce sont 10 Tram'bus pour la ligne 1 et 8 Tram'bus pour la ligne 2 qui seront livrés début 2020 pour démarrer l exploitation sur la ligne 2.

Les conducteurs de bus chez Chronoplus s'initient à la conduite du Tram'bus électrique Copier

Le point noir : l'aménagement du site de Chronoplus

Le point noir reste l'aménagement du site de Chronoplus lui même. Là des retards ont été pris dans les travaux du futur lieu de stockage et de recharge qui va accueillir les 18 Tram'bus. Des retards dus selon le syndicat des mobilités, à la "géologie du sol" "un sol marécageux" et une réglementation qui a évolué en la matière, ce qui explique la présence encore d une immense parcelle de sable pour drainer l'eau en lieu et place du futur dépôt. Les travaux seront terminés assure-t-on du côté du syndicat à la fin de l'année 2019 !

Le site de Chronoplus, chantier où sera le futur dépôt des Tram'bus © Radio France - Muriel Vitel

Pierre Marie Ditte, Directeur de Kéolis côte basque Adour, exploitant du réseau chronoplus Copier

Les parkings relais

Il y a 3 parkings relais de prévus : un à Bayonne Navarre au terminus composé d'une centaine de places. Un deuxième sur la ligne 2 au niveau de Tarnos/Ondres avec 400 places dont des places prévues pour le covoiturage. Et un 3ème parking relais sur Bayonne Sud avec 400 places également.

A terme, explique le syndicat des mobilités par la voix de son Directeur Général Adjoint, Damien Duhamel, "chaque entrée d'agglomération aura son parking relais ..qui donnera accès à une ligne du Tram'bus ou à une autre ligne de bus". "Aujourd'hui nous avons traité celles du Nord, Tarnos, celle de Saint Martin de Seignanx, demain on devra traiter celle qui va se situer aux alentours d'Ametzondo. Il y a ici des perspectives pour travailler sur un parc relais sur ce secteur. Et dans le cadre de la ligne 2, un parc relais est prévu sur le secteur de Sutar avec 350 places attendues sur le secteur de Maignon/Sutar à proximité de l'autoroute Bayonne Sud". Projet qui fait partie de la ligne 2, et qui doit voir le jour en 2021.

Autre projet encore du côté de Biarritz à proximité de l'échangeur de Biarritz la Négresse. Une réflexion est portée également sur le secteur de Saint Jean-de-Luz toujours en matière de parking relais.

En chiffres...

Le Tram'bus sur l'agglomération bayonnaise c 'est un coût de 168 millions d'euros dont 7 millions d'euros alloués pour les aménagements du dépôt de Chronoplus. Les aménagements terminés une "marche à blanc" s'effectuera à compter du 8 juillet durant 4 à 5 semaines pour tester l'ensemble du système (hors période des fêtes de Bayonne et G7).

A noter encore une simulation d'accident aura lieu ce 27 juin dans le tunnel de Balichon à Bayonne, tunnel qui débouche sur le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) il s'agit de "tests" d'avant mise en service.

Le réseau Chronoplus au pays basque ce sont 10 millions de voyageurs par an !