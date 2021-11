Prendre la route par temps froid : les conseils très pratiques d'un garagiste mayennais

Le froid est bien là, vous le constatez sans doute si vous êtes au volant en ce moment. Les températures matinales tombent parfois en dessous de 0°. Prudence sur la route, plusieurs interventions des pompiers liées au verglas ont eu lieu en Mayenne.

Comment gérer le démarrage de votre voiture, quels conseils pour chauffer l'habitacle et dégivrer le pare-brise ? Réponse avec Chaouiki Dkhil, gérant du garage Clean 53 Auto Serviceà Laval : "il faut impérativement mettre la ventilation, la climatisation en position air chaud pendant quelques minutes avant de prendre la route. Ensuite, il faut rouler à une allure réduite, modérée, ainsi le véhicule se réchauffe plus vite. Pour dégivrer, c'est bien d'avoir à sa disposition une raclette. Il ne faut surtout pas mettre de l'eau chaude ou tiède pour dégeler un véhicule car ça risque de faire des fissures sur le pare-brise, c'est très mauvais aussi pour les joints et les serrures de portes. Ce choc thermique est à éviter".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Conduire en présence de verglas

Avant de prendre la route, il est indispensable de remplir le réservoir du liquide lave-glace avec un produit antigel, de vérifier les pneus, mais aussi le bon fonctionnement de la batterie et des systèmes d’allumage, d’alimentation, de dégivrage et de chauffage.

Une fois au volant, sur les routes de campagne en hiver, les plaques de verglas sont fréquentes et difficiles à repérer. Un panneau spécifique signale parfois les zones à risques, toutefois soyez vigilants, surtout si vous traversez des zones ombragées et humides.