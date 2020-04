Prendre soin de sa voiture elle aussi confinée : "faire tourner le moteur deux minutes tous les deux jours"

Elle est là, dans le garage, elle prend la poussière. Elle est là dans la rue, maudits pigeons ! Le nettoyage de la carrosserie, ça peut encore attendre mais la mécanique et le moteur ça s'entretient.

Simple, rapide, efficace et tous les deux jours confie David Leray, un garagiste installé dans l'agglomération lavalloise : "une voiture génère pas mal d'électronique et donc il faut la mettre en route une à deux minutes. Et puis éviter de mettre le frein à main si c'est possible pour éviter que les freins grippent".

Nos voitures ont donc été fabriquées pour qu'elles tiennent le choc en toute circonstance. N'empêche, parfois, certaines d'entre elles n'apprécient pas le confinement : "en ce moment, je fais ça énormément, je vais en dépannage car des automobilistes ont des batteries déjà faibles. Et si besoin je vais chercher la voiture chez le client et je fais le travail".

Au-delà de ces petits soucis, le secteur de la réparation automobile est en difficulté. L'activité de David Leray, qui emploie 3 personnes, est en forte baisse : "un est en arrêt maladie, un autre est au chômage partiel, le dernier je le fais venir que 3 ou 4 fois par semaine".

Les concessionnaires, eux aussi, sont dans le brouillard. Les ventes de voitures ont chuté de 72% le mois dernier.