"Prendre un coup de poing parce qu'on fait du vélo, c'est inadmissible", le récit de Julien à Marseille

Cela fait trois ans que Julien habite le boulevard Chave (5e) à Marseille et cette fois, c'en est trop pour lui. Ce jeune homme d'origine nordiste ne cesse de dénoncer les obstacles qui se dressent sur le chemin de tous amateurs de deux roues sur les pistes cyclables de Marseille.

Samedi soir alors qu'il rentrait d'une soirée passée sur le Vieux-Port, il se retrouve dans l'impossibilité de passer sur la piste cyclable en haut du boulevard. Devant lui, se dressent les tables, les chaises, et les clients d'un bar. Il est minuit, la fête bat son plein.

Sonné et traumatisé par cette violence gratuite

Julien s'agace et lâche à voix haute avec une grossièreté assumée : "Ils font ch...avec leur p...de terrasses !" Sans avoir le temps de se protéger, il reçoit alors une violente claque en plein visage qui lui brise les lunettes et provoque instantanément un important saignement du nez. "Je me suis enfui, car l'auteur me poursuivait. Je suis arrivé chez moi j'étais sonné, et traumatisé par cette violence gratuite".

Julien a porté plainte contre X. Le patron du bar dont l'agresseur était client se dit lui aussi choqué et assure tout faire pour retrouver l'auteur. "Prendre un coup de poing parce qu'on fait du vélo à Marseille c'est inadmissible" ne décolère pas Julien. Le jeune homme a porté plainte et compte sur les caméras de vidéosurveillance de l'établissement pour l'aider à identifier l'auteur.

Une mobilité mal pensée sur le boulevard Chave ?

Pour le cycliste, il ne s'agit pas seulement d'un acte isolé, il faut repenser la mobilité à Marseille : "La façon dont est organisée la mobilité du boulevard Chave est absurde. Sur le trottoir il y a une piste cyclable et de part et d'autre des restaurants qui ne cessent d'empiéter sur l'espace public avec leurs terrasses. Il y a un restaurant qui a installé, en toute impunité, sa terrasse au beau milieu de la piste cyclable. Et sur une dizaine de mètres doivent cohabiter les piétons, les serveurs, les cyclistes, les trottinettes. C'est si dangereux de faire du vélo à Marseille que certains de mes amis ont renoncé, ils ont trop peur !"

Boulevard Chave, certains habitants partagent l'analyse de Julien : "Les restaurants prennent trop de place, ils s'agrandissent de jour en jour, ils nous volent l'espace public", peste Yolande, retraitée qui circule elle aussi à vélo. Et puis les restaurateurs ne semblent pas prendre conscience du danger qu'ils font parfois courir aux cyclistes. Pour preuve cette ardoise, dressée au beau milieu d'une piste cyclable, pour que les clients puissent choisir leur menu (cf. photo). Claude qui arrive à vélo, va devoir faire un détour : "J**e vais devoir aller sur le trottoir et me faire vilipender par les piétons, mais avec un coup de sonnette ça passe".

De leur côté, les piétons aussi doivent parfois rester sur leurs gardes : "Cela m'est arrivé plusieurs fois de me faire percuter par un serveur trop pressé", raconte Andrée.

Des restaurateurs suffisamment contrôlés ?

Montrés du doigt, les restaurateurs assurent rester dans les clous des mètres carrés qui leur sont alloués et pour lesquels ils paient une redevance. "Cela arrive que l'on déborde un peu, parfois on ne peut pas faire autrement car il y a du monde, il y a de la demande, les tables se remplissent et on dépasse un peu de nos terrasses, mais c'est rare. Sinon on se fait remonter les bretelles par la mairie !" avoue Sophie, la seule restauratrice qui a bien voulu répondre à nos questions.