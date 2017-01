Près de 200.000 voyageurs en 2016 pour l'aéroport de Tours

La barre symbolique des 200.000 voyageurs à l'aéroport de Tours Val-de-Loire se rapproche à grands pas. La fréquentation, l'an passé, a augmenté de 6% avec 198.897 passagers. Ce sont les destinations vers Porto et Londres qui sont plébiscitées.

C'est simple, Londres représente un tiers de la fréquentation avec plus de 63.000 passagers en 2016. Sur un an, c'est 12% de plus.

C'est la hausse la plus significative juste devant Dublin + 11%, mais la capitale de l'Irlande ne séduit qu'un passager sur 10 ce qui n'est pas le cas de Porto toujours très plébiscitée.

Marrakech, troisième destination depuis l'aéroport de Tours

Porto représente 27% des vols mais la hausse sur 1 an n'est que de 3%. Autre succès, la ligne vers Marrakech. Le nombre de passagers augmente, toujours entre 2015 et 2016 de près de 5%. C'est en fait, la troisième destination depuis l'aéroport de Tours Val de Loire.

Baisse de la fréquentation vers Marseille

En revanche sur Tours-Marseille, le nombre de passagers est en baisse de 3,5%. Pas étonnant puisque Ryanair a décidé de réduire la voilure sur cette ligne. Enfin, la Corse et Figari, est une destination estivale qui a progressé l'an passé de 3%. Sur 1 an l'aéroport de Tours a gagné un peu plus de 11.000 passagers.