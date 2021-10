Bourgogne : 200 agents autoroutiers font un concours de déneigement pour se préparer à la saison hivernale

Près de 200 agents d'APRR (Autoroute Paris-Rhin-Rhône) rôdent autour de plusieurs déneigeuses, ce mercredi 13 octobre, à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or). Ils participent à un concours pour se préparer à la saison hivernale qui commence début novembre. Un concours organisé par leur employeur qui entretient et gère plus de 2300 km d'autoroutes dans l'est de la France dont plus d'une centaine sont en Côte-d'Or et dans l'Yonne.

Du gymkhana au chargement de sel sur les routes

Les agents au gilet orange, bien reconnaissable sur le bord des autoroutes, se départagent en huit épreuves toute la journée. L'une d'elles est particulièrement redoutée par les concurrents : le gymkhana. "L'idée c'est de passer entre les plots en simulant des véhicules garés par exemple, et réussir à être suffisamment agile pour ne pas toucher de cônes, sous-entendu des véhicules", résume Laurent Courtiau, un cadre d'APRR dans la région dijonnaise. Pas forcément évident quand il n'y a pas de neige, et surtout quand il faut conduire le genre d'engin que gère Jordan. "C'est un camion 6 roues de plus de 4 mètres de long, avec une pelle de 4,20 mètres de largeur", décrit Laurent Courtiau, en sachant que l'écart entre les plots est d'un peu plus de 3 mètres de largeur.

Jordan, la vingtaine, est habitué à conduire ces engins sur tout le réseau d'APRR, mais surtout dans la région d'Annecy (Haute-Savoie), où il est basé. Mais, la faute à une mauvaise visibilité affirme-t-il sans mauvaise foi aucune, et à une certaine nervosité, il fait tomber au moins trois cônes. "Ca va, ç'a été ?", demande-t-il à la fin de l'épreuve à son collègue. "Ils sont dans la moyenne des temps qu'on a pu voir, répond Laurent Courtiau, la distance est vraiment très correcte même si j'ai quand même quelques petites choses à redire sur les touchers de cônes et la façon de voir les choses", rigole-t-il. Il y a sept autres épreuves, dont une simulation de déneigement ... sur de la sciure de bois, et une autre de chargement de sel.

Objectif : préparer la saison hivernale sur les autoroutes

Ce concours semble, à première vue, rester une distraction pour les agents, mais pour la direction d'APRR, c'est surtout une manière de leur dire que l'hiver arrive et qu'il faudra être prêt. "Les équipes de chaque district se ré entrainent sur leurs camions pour faire une prise en main des saleuses, des lames et de leur montage, répètent toutes les bonnes règles pour éviter tout risque d'accident au travail," explique Didier Jeudy, chef de district de la région dijonnaise pour APRR. Les machines sont préparées depuis le mois d'avril et la vraie prise en main sur le terrain se passe à partir du 1er novembre.

Une saleuse d'APRR à Chevigny-Saint-Sauveur. © Radio France - Cédric Hermel

Mais les agents, sont-ils prêts ? "Dans l'ensemble oui, répond Didier Jeudy, un brin hésitant, même si j'ai vu quelques cônes tomber sur l'épreuve de gymkhana. Bon, la plupart conduisent avec dextérité et rabotent la sciure sur le bord de la route avec précision, donc ça me rassure." D'autant que APRR gère plus de 2300 km d'autoroutes dont plusieurs centaines sont en Côte-d'Or et dans l'Yonne : l'A6 entre Beaune et le nord d'Auxerre, l'A31 entre Langres et Dijon ou encore l'A39 entre Dijon et Auxonne.