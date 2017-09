Près de 200 passagers à destination de Marseille bloqués à l'aéroport de Palerme

Près de 200 passagers à destination de Marseille sont bloqués depuis dimanche soir à l'aéroport de Palerme (Sicile) après l'annulation de leur vol. La compagnie Ryanair invoque des raisons climatiques.

Près de 200 passagers ont passé la nuit de dimanche à lundi, bloqués à Palerme (Italie) et n'ont pas pu regagner Marseille (Bouches-du-Rhône) lundi soir à la suite de l'annulation de leur vol assuré par Ryanair et prévu à 18h. La compagnie explique que cette décision est liée aux orages.

Une expérience traumatisante selon une passagère

Contactée par France Bleu Provence, une passagère raconte que la compagnie "n'a fait que décaler d'heure en heure jusqu'à minuit (dimanche soir)". Certains passagers sont partis dormir dans des hôtels et devaient revenir pour 6h (lundi matin). D'autres ont passé la nuit par terre à l'aéroport de Palerme, entourés par "la police et l'armée" raconte cette nîmoise qui a passé la semaine en Sicile et qui devait rentrer ce dimanche. Elle estime que cette expérience est "traumatisante". "On ne s'est pas lavé. On ne nous a rien permis de faire", poursuit la passagère qui affirme que Ryanair n'a plus de places pendant les prochains jours à destination de Marseille.

De Palerme à Amsterdam via Bruxelles pour rentrer à Marseille !

Des passagers ont pu sauter dans un avion pour Nice. D'autres devaient prendre un ferry pour Gênes et rentrer à Marseillle seulement mercredi à 10h. Le consul s'est rendu sur place . Une solution a été proposée : un transfert en car vers la ville de Catane (Sicile). Puis un vol vers Venise. De Venise : direction Bruxelles et Amsterdam pour redescendre sur Marseille, ce que Christiane et son mari Jean-François ont refusé car ce détour était à leur frais : 950 euros.

Un transfert gratuit sur le prochain vol disponible proposé par Ryanair

Dans un communiqué, le compagnie Ryanair explique que ce vol a malheureusement annulé en raison des orages en Italie. "Les clients concernés ont été contactés par courrier électronique et par SMS et ont été informés de leurs options: un remboursement intégral, un transfert gratuit sur le prochain vol disponible ou un transfert gratuit sur une destination alternative" conclut la compagnie aérienne à bas coût.