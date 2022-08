Cela faisait huit ans que ça n'était pas arrivé. Une alarme s'est déclenchée deux fois ce mardi en fin d'après-midi dans une navette Eurotunnel qui n'a pas pu redémarré. Environ 400 passagers ont dû patienter et emprunter un tunnel de service.

VIDÉO - Tunnel sous la Manche : près de 400 personnes coincées pendant plus de 4 heures

Il est 16 heures ce mardi, et les passagers d'un train Eurotunnel sont partis de Calais et ont déjà parcouru deux tiers du trajet qui les séparent de Folkestone, en Angleterre, confortablement installés dans leur voiture. Une alarme retentit, le train s'arrête. Le chauffeur sort et doit marcher sur 1.600 mètres pour inspecter le train.

L'alarme sonne deux fois

Au moment de redémarrer le train, l'alarme technique sonne une deuxième fois. Le chauffeur en est désormais certain : le train ne pourra pas finir sa route. Les passagers sont alors invités à emprunter le tunnel de service, "construit pour accueillir du public", précise un porte-parole d'Eurotunnel. Cela faisait huit ans qu'il n'avait pas servi pour un transfert de clients.

Le tunnel de service est étroit. Certains voyageurs trainent des valises, d'autres tiennent leur chien en laisse. Une femme qui voyageait seule finit par faire une crise de panique. La navette de secours apparaît, elle-aussi faite pour accueillir des passagers mais à l'intérieur, il n'y a malheureusement aucun siège.

Jusqu'à 6 heures de retard sur les liaisons entre Calais et l'Angleterre

Le trajet entre Calais et Folkestone dure habituellement une demi-heure. Après plus de quatre heures d'expédition, les voyageurs ont pu poser un pied en Angleterre, vers 20 heures. Ils récupèrent leur voiture, un sandwich et la certitude d'être remboursés, les équipes d'Eurotunnel les contactent d'ailleurs individuellement ce mercredi.

Cet incident a provoqué jusqu'à six heures de retard sur les liaisons Eurotunnel. Un retard qui a été réduit au fur et à mesure de la soirée. Le retour à la normale est effectif depuis sept heures ce mercredi matin.