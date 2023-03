Près de 50 services scolaires non assurés dans la Somme pour la 8e journée contre la réforme des retraites

La 8e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement s'annonce suivie chez les conducteurs de bus scolaire de la Somme, ce mercredi 15 mars. Selon les prévisions partagées sur le site régional Trans80 , on liste plus d'une quarantaine de lignes scolaires non assurées le 15 mars, dans tout le département. En voici le détail :

- Etablissements scolaires d’Abbeville : services 702133 - 702335 - 705231 - 717516 - 732601-1 et 732605-1 non assurés

- Etablissements scolaires d'Albert et de Méaulte : service 7-02-330 non assuré

- Etablissements scolaires d'Amiens : Services 717331 - 727132 - 730132 - 730231 - 730336 - 737516 - 747131 - 747133 - 747200 - 747316 - 756117 756132 - 756333 et 756500 non assurés

- Collège de Bernaville : service 4-02-204 non assuré

- Etablissements de Corbie : service 7-15-202 non assuré

- Etablissements de Eu - Mers les Bains et le Tréport : services 732303 et 732102 non assurés

- Collège de Feuquières en Vimeu (service transdev CAP) : service 1-05-209 non assuré

- Etablissements de Friville Escarbotin (services transdev CAP) : services 708331 et 751131 non assurés

- Etablissements de Mondidier : services 8-06-207 ; 8-06-237 et 8-06-241 non assurés

- Collège de Moreuil : services 8-08-108 ; 8-08-112 ;8-08-205 et 8-08-06 non assurés

- Etablissements de Péronne : services 746516 - 749100 - 749101 - 749134 - 749232 - 749300 - 749334 et 759132 non assurés

- Etablissements de Saint Quentin : services 749431 et 749631 non assurés

- Collège de Saint-Valery sur Somme : service 1-05-205 non assuré

- Collège de Vermand : service 9-39-101 non assuré

Par ailleurs, Transdev sera dans l'incapacité d'assurer les lignes régulières suivantes :

- Ligne 702 : services 702133 et 702335 non assurés

- Ligne 705 : service 705231 non assuré

- Ligne 708 : service 708331 non assuré

- Ligne 717 : services 717331 et 717516 non assurés

- Ligne 727 : service 727132 non assuré

- Ligne 730 : services 730132 ; 730231 et 730336 non assurés

- Ligne 732 : services 732102 - 732303 - 7632601 1 et 732605 1 non assurés

- Ligne 737 : service 737516 non assuré

- Ligne 746 : service 746516 non assuré

- Ligne 747 : services 747131 - 747 133 - 747200 et 747316 non assurés

- Ligne 749 : services 749100 - 749101 - 749134 - 749232 - 749300 - 749334 - 749431 et 749631 non assurés

- Ligne 751 : service 751131 non assuré

- Ligne 756 : services 756117 - 756132 - 756333 et 756500 non assurés

- Ligne 759 : service 759132 non assuré