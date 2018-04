Manifestation à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) et l’association 40 millions d’automobilistes contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Des rassemblements ont eu lieu dans toute la France. Ils étaient environs 600 dans l’Yonne.

Auxerre, France

Environs 600 motards et automobilistes (360 voitures, et 200 voitures) ont manifesté, ce samedi 14 avril, dans l'Yonne.

C'est la deuxième manifestation dans le département en quelques mois. Elle intervient alors que cette semaine, le Président de la République a redit que la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires se fera bien.

Une manifestation partie d'Auxerre, pour ensuite rejoindre Sens

Sur les motos et les voitures, des autocollants avec écrit de dessus "Non au 80km/h" ou encore "Stop à la sécurité rentière". Le cortège est partie du parking de la Noue à Auxerre. Les manifestations ont ensuite pris l’A6 entre Auxerre et Sens, pour terminer le rassemblement devant la sous-préfecture.

La manifestation est partie du parking de la Noue à Auxerre. © Radio France - Mélodie Viallet

"L’Etat va s’en mettre plein les poches, et ne pense pas à notre sécurité" , Morgan un automobiliste

Morgan est automobiliste, il est venu spécialement de la Nièvre pour cette manifestation. Et en plus d’avoir le sentiment d’être une vache à lait, il pense que passer à 80 km/h c’est dangereux : "essayer de rouler à 80 kilomètres sur la N151 avec tous ces camions, c’est vraiment trop risqué" explique-t-il très en colère.

Un peu plus loin, veste et pantalon en cuir, Sandrine cette motarde, estime que le gouvernement se trompe de cible :"moi en 30 ans de permis je n’ai jamais eu une contravention, je trouve cela dégueulasse, il faudrait plutôt s’en prendre aux alcooliques ou aux chauffards, mais pas à nous !"

Une manifestation encadrée par les gendarmes qui s’est déroulée sans heurts.