EN IMAGES : près de 700 motards mobilisés à Besançon contre l'instauration du contrôle technique

"Contrôle bidon, motards ronchons !" ou encore "Non au contrôle technique". Certains motards ont caché leur plaque d'immatriculation avec un slogan de la Fédération française des motards en colère (FFMC) ce samedi 26 novembre, en début d'après-midi. Près de 700 deux roues se sont retrouvés sur le parking de la piscine Mallarmé à Besançon. Ils ont ensuite roulé dans l'agglomération, occasionnant des ralentissements, notamment sur la rocade, avant de se diriger vers la préfecture.

Ces passionnés s'opposent à l'instauration d'un contrôle technique pour leur véhicule. En projet depuis plusieurs années, le Gouvernement a décidé de revenir sur sa décision en juillet dernier, mais cela n'est pas de l'avis du Conseil d'Etat. L a plus haute juridiction administrative a estimé le 31 octobre que ce rétropédalage est illégal. Les motos se rapprochent donc d'une règle similaire de celle des voitures.

"Les motards font plus attention à leur moto"

Dans le cortège bisontin, les motards interrogés estiment que le contrôle technique n'a pas de sens pour eux. Ils mettent en avant l'entretien de leur moto, avec une révision tous les deux ans. "C'est inutile. En France, il y a eu près de 30% de deux roues en plus en dix ans, par contre il y a eu 19% de morts en moins, estime Florian Monin, trésorier de la FFMC du Doubs. Très largement, les motards font plus attention à leur moto que les automobilistes. Quand on monte dessus, on met notre vie en jeu. N'oubliez pas que nous n'avons pas de carrosserie."

Près de 700 motards se sont mobilisés ce samedi après-midi à Besançon. © Radio France - Raphaël Aubry

Une délégation devait être reçu en fin d'après-midi par le secrétaire général de la préfecture. En Franche-Comté, d'autres rassemblements étaient organisés ce samedi 26 novembre à Lons le Saunier, Belfort et Montbéliard.