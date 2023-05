Près de Bordeaux, un paquebot de croisière provoque "un tsunami" chez Louise et Michel

Louise, 78 ans, habitante de Saint-Louis-de-Montferrand, montre du doigt la vague provoquée par le paquebot de croisière Seven Seas Splendor.

La croisière ne les amuse plus du tout. Habitant au bord de la Garonne, Louise et Michel, 78 et 73 ans, passaient leur samedi soir tranquillement installés dans leur canapé quand "un tsunami" a ravagé le jardin de leur maison à Saint-Louis-de-Montferrand. La vague provenait du sillage du paquebot Seven Seas Splendor, un navire de croisière de 225 m qui venait de quitter Bordeaux.

"Sans baie vitrée, on nous aurait retrouvés au fond de l'armoire"

Tandis que le paquebot remontait vers l'estuaire de la Gironde en longeant la presqu'île d'Ambès, Louise et Michel ont vu "un raz de marée" arriver. "Le mur d'eau a fendu la terrasse, arraché les dalles de bois, inondé la cave et détruit un mur de parpaing dans le garage (...) C'est quand même extraordinaire, alors qu'on est en pleine période d'écologie, écologie, écologie, des bateaux abîment les berges, ça abîme les habitations, ça abîme les digues, ça abîme tout."

Une énorme flaque d'eau barre le chemin devant chez Louise et Michel à Saint-Louis-de-Montferrand. © Radio France - Jules Brelaz

La route D10 qui mène à Ambès s'est retrouvée "impraticable" car jonchée de troncs d'arbres et de cailloux charriés par la Garonne. "J'ai appelé tout de suite Bordeaux Métropole pour fermer les routes", explique Josiane Zambon, la maire de Saint-Louis-de-Montferrand. "S'il y avait eu un piéton ou un vélo sur la route, ça aurait été dramatique. Il faut donc absolument que ça ne se reproduise pas." Le Grand port maritime de Bordeaux reconnaît également que "cet épisode aurait pu être catastrophique".

Vitesse excessive ? Le Grand port maritime de Bordeaux dit "analyser les faits"

Interrogé ce lundi, Renaud Picard, directeur général adjoint du Grand port maritime de Bordeaux témoigne de sa solidarité et de son soutien aux sinistrés de Saint-Louis-de-Montferrand. "À cette heure-ci, malheureusement, on ne dispose pas encore des éléments permettant de comprendre comment cette vague de submersion est arrivée suite au passage du bateau."

La route entre Ambès et Saint-Louis-de-Montferrand a dû être fermée à la circulation. © Radio France - Jules Brelaz

"On est en phase d'analyse des coefficients de marée, des surcotes éventuellement liées à la basse pression atmosphérique qu'il y avait à ce moment-là. On regarde aussi l'état des digues. Et puis, nous sommes aussi en lien avec les pilotes girondins, pour voir les autres éléments qui pourraient être à l'origine de cette vague."

Lors de sa remontée de l'estuaire de la Gironde, le Seven Seas Splendor n'était pas piloté par le capitaine du navire. "Comme tous les bateaux qui entrent et sortent du port de Bordeaux, comme de tous les ports de France, le pilotage est un service obligatoire d'assistance donné aux commandants", explique Guillaume Blondet, président du syndicat des pilotes de la Gironde.

Des agents de Bordeaux Métropole au chevet des habitants sinistrés par la vague submersion. © Radio France - Jules Brelaz

Le carnet de bord du paquebot qui enregistre les données de navigation montre-t-il une vitesse excessive ? "L'enquête est en cours, je ne peux rien vous dire à ce moment-là (...) nous sommes vraiment désolés pour les habitants de la commune de Saint-Louis de Montferrand ; ils peuvent être assurés de notre soutien et nous allons étudier sérieusement les différentes causes et éléments pour surtout éviter que ce genre de phénomènes ne se reproduise."

"On ne va pas arrêter les croisières, c'est un accident"

Sollicitée par France Bleu Gironde, la maire de Saint-Louis-de-Montferrand rappelle qu'un bateau de croisière a déjà inondé les berges de sa commune. "C'était le Crystal Symphony en 2016, à l'époque, il s'était excusé car il était parti un peu vite." Josiane Zambon refuse pour autant de jeter l'opprobre sur les gros bateaux .

"C'est beau et merveilleux aussi pour notre presqu'île de voir passer ces paquebots, déclare l'élue, la commune est devenue un lieu de promenade. De leur côté, Louise et Michel espèrent que les analyses diligentées par le Port du Bordeaux après l'accident seront vite prises en compte car le Seven Seas Splendor repassera bientôt devant leur baie vitrée à l'occasion d' une nouvelle escale à Bordeaux le weekend prochain (27/05-28/05/23).

Le mur d'eau a arraché le mur de parpaings du garage de Louise et Michel. © Radio France - Jules Brelaz