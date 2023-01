Près de Bordeaux, une entreprise tente de convertir ses salariés au vélo électrique

Mardi 17 janvier, l'expérimentation est arrivée à son terme. Après deux mois de test, 20 salariés de l'entreprise CGI , spécialiste international en conseils numériques, ont raccroché les guidons des vélos électriques qui leur ont été prêtés. Lucie, cheffe de projet au sein de la société, a immédiatement été conquise par ce nouveau mode de transport : " Ça fait un sas entre la maison et l'entreprise. C'est une démarche assez douce et apaisante. Sur le chemin, je vois maintenant des champs et des oiseaux " sourit-elle. Jusque-là, la voiture était son moyen de transport privilégié pour réaliser les 10 kilomètres aller et retour qui séparent son bureau de son domicile : " Je voulais tester un changement dans mes habitudes de déplacement. Je suis assez engagée sur le plan écologique, mais ça prend toujours du temps à ancrer. Le fait de passer par une phase de test, ça permet de mesurer les limites et les bénéfices, sachant qu'un vélo électrique, c'est relativement cher " reconnaît-elle. Lucie a donc logiquement proposé sa candidature pour participer au dispositif, à savoir tester pendant deux mois le vélo électrique, et ce, gratuitement.

À l'issue de ce test, libre aux cyclistes en herbe d'abandonner ou non leur voiture ou les transports en commun. En tout cas, la cheffe de projet chez CGI songe à franchir le cap : " J'hésite encore entre acheter un vélo électrique, ou bien à électriser celui que je possède déjà. Dans tous les cas, je vais l'utiliser le plus de fois possible désormais ".

Chaque prêt de vélo électrique est accompagné d'équipements de protection. © Radio France - Hugo Deschamps

Convertir les salariés au vélo électrique

Voilà le principal objectif du dispositif GoodWatt . Le programme, notamment soutenu par le Ministère de la transition écologique, accompagne les entreprises dans cette démarche : " L'idée, c'est de promouvoir le vélo électrique pour les trajets domicile-travail " explique Charlotte Laperche, responsable marketing. Selon elle, ce qui séduit le plus les employeurs, c'est le prêt de vélos : " On propose de prêter 20 vélos électriques équipés à 20 salariés. L'objectif, c'est aussi d'accompagner les personnes dans cette transition en les sensibilisant notamment ". Pour ce prêt, l'entreprise bénéficie d'une subvention à hauteur de 85% : " Il y a un reste à charge de 15% qui monte à 3 500 euros pour une location de 20 vélos pour un mois " explique la responsable marketing. Pour ceux convaincus au point de vouloir garder le vélo utilisé lors de l'expérimentation, une ristourne à l'achat est possible, le prix est ainsi fixé entre 2 000 et 2 300 euros.

Pour l'entreprise, collaborer avec le dispositif est un vrai avantage, notamment grâce à l'initiation qu'il propose : " On a eu une session de sensibilisation. On a fait un parcours encadré pour appréhender les règles de base et de sécurité, comme, par exemple, la manière dont il faut prendre un rond-point. C'est bien, car certaines personnes n'ont jamais utilisé de vélo électrique de leur vie " explique Éric Chrétien, responsable d'application chez CGI, et notamment à l'initiative de la collaboration avec le programme. 125 employeurs sont déjà engagés auprès de GoodWatt partout en France. En Gironde, CGI est la première entreprise à avoir lancé cette expérimentation : " À l'échelle nationale, il y a 89% des salariés qui sont convaincus par le vélo électrique pour leurs trajets du quotidien. C'est un super chiffre sachant que 75% des testeurs sont des automobilistes de base " se réjouit Charlotte Laperche. Une prochaine expérimentation est prévue en Gironde, dans l'entreprise Thélio située à Bègles.