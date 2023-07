Près de Lille, de nouveaux radars distribuent des amendes à la pelle

Depuis quelques semaines, des dizaines d'automobilistes se font flasher dans la Métropole lilloise. Un radar de chantier a été installé sur l'A25 dans le sens Dunkerque vers Lille dans le secteur de Btwin, le 11 juillet dernier. La vitesse maximale autorisée est ainsi passée de 70 à 50 km/h pour sécuriser les travaux de la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du Nord. Le radar étant positionné dans un virage, il n'arrête pas de flasher. Sur les réseaux sociaux, les automobilistes font part de leur colère et dénoncent une mauvaise signalétique.

"On n'a pas le temps de ralentir"

Léa, une Lilloise, emprunte quotidiennement l'A25 mais depuis quelques jours, elle se méfie sur la route. Récemment, elle a reçu une amende de 90 euros et perdu un point sur son permis de conduire. "Le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h n'est pas visible, il est riquiqui, assure-t-elle. Il posé sur la gauche de la route, au milieu des arbres, la signalisation n'est vraiment pas évidente".

Les automobilistes dénoncent également un passage de 70 à 50 km/h trop rapide, les empêchant de ralentir à temps. "On n'a pas le temps de ralentir, dénonce Claire, également flashée. Le radar se trouve à peine 150 mètres après le panneau de signalisation, il faut piler, c'est dangereux, surtout qu'on est dans un virage très emprunté".

Tout est "conforme" à la réglementation

Mais les paliers de réduction de vitesse, mises en place par la DIR Nord, gestionnaire de voirie, respectent la réglementation et sont "conformes au guide technique des chantiers", répond la préfecture du Nord. "Il n'empêche qu'on se fait tous flasher, pointe du doigt Nicolas, un conducteur. On remarque que le flash se déclenche assez régulièrement, c'est une opération assez rentable de prévention de la part de la mairie".

Un avis partagé par Gauthier, qui a le sentiment d'être pris pour une vache à lait. "C'est pour emmagasiner de l'argent, quand on voit où est placé le radar et la vitesse maximale autorisée, on se dit que c'est pour récupérer de l'argent", estime-t-il. Comme la plupart des automobilistes, il a déjà contesté son amende.

D'autres radars installés dans la MEL

Des radars de chantiers ont également été installés à d'autres endroits de la Métropole lilloise, notamment sur l'A22 dans le sens Belgique vers Lille sur la commune de Lesquin, la vitesse maximale autorisée est passée de 90 à 70 km/h. Un autre radar est positionné sur l'A1 dans le sens Paris vers Lille sur la commune de Lesquin, la vitesse maximale autorisée est également de 70 km/h au lieu de 90. Les radars seront retirés à la fin des chantiers, prévus le 14 août 2023, selon la préfecture du Nord.