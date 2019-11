Près de onze heures de retard pour 2000 voyageurs de TGV entre Hendaye et Paris

La tempête Amélie a provoqué de très importants retards dès la première partie du voyage entre le Pays-Basque et la capitale. Les conditions météo, des dégâts sur les voies et un problème électrique ont abouti à plus de 692 minutes de retard à l'arrivée en gare Montparnasse pour près de 2000 usagers

Morcenx, France

Les premiers trains sont partis d'Hendaye au Pays-Basque à 7h30 et 9h00 ce dimanche en direction de Paris mais, pour le dernier, il a fallu attendre 4h45 le lendemain pour que le dernier arrive enfin à la gare Montparnasse à Paris, alors qu'il aurait du être à Paris cinq heures plus tard. Entre temps, les quelque 2000 voyageurs de ces TGV ont été ralentis par toutes les embûches possibles.

Ainsi, les TGV 8530 et 8534 ont fait plusieurs arrêts dans le nord des Landes à cause des conditions météo, les suites de la tempête Amélie, et les dégâts sur les voies. Les trains prennent déjà beaucoup de retard, et à 19h30, un problème électrique, une rupture de caténaire, stoppe carrément le trajet.

A l'intérieur des wagons, beaucoup de familles car c'est la fin des vacances de Toussaint. Sur Twitter, les voyageurs s'inquiètent. Demain, c'est la reprise !

A Ychoux et Morcenx, la Protection civile et la Croix Rouge mobilisés par la Préfecture ont distribué de l'eau aux passagers, passagers qui pour certains ont décidé ensuite de rejoindre Bordeaux en taxi.

Il faudra attendre environ minuit pour les trains roulent enfin à vitesse normale mais impossible de rattraper les 692 minutes de retard. les premiers trains sont finalement arrivés à Montparnasse à plus de 2h30 du matin. Les derniers un peu avant 4h00. Mais heureusement, le chef de bord a été à la hauteur et a toujours communiqué les informations dont il disposait, ce qui a été très apprécié par les passagers.