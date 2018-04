La Sécurité routière et les motocyclistes de la gendarmerie ont organisé dimanche, en partenariat avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la première session de "reprise de guidon" pour les motards brétiliens. Objectif : revoir sa conduite, surtout lorsqu'on a laissé sa moto au garage tout l'hiver.

Le Rheu, France

Ils sont 40, dossards de la Sécurité routière sur le dos et casque à la main, à écouter les instructions pour cet après-midi d'ateliers. Parmi eux, une quinzaine de motards de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, qui vont encadrer les participants.

C'est la première session "reprise de guidon" organisée en Bretagne. "On a un atelier hors circulation pour travailler la maniabilité sur un petit circuit, deux circuits routiers accompagnés par des motards de la gendarmerie, ainsi qu'un atelier prévention", résume la capitaine Hubert Courville, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière en Ille-et-Vilaine. Ces ateliers sont ouverts à tous, mais ils sont encore plus utiles aux conducteurs occasionnels qui n'ont pas fait de sortie moto pendant l'hiver explique Nadine Rakotoarisoa, adjointe au coordinateur départemental de la sécurité routière à Rennes :

Le circuit de maniabilité, première étape pour appréhender la reprise de conduite © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Il y a des gens qui font plus de la ballade sur les beaux jours, ça leur permet de reprendre un peu confiance et de revenir sur le terrain, sans compter les conseils qu'on peut leur donner.

C'est le cas de Maud qui a passé son permis moto en novembre dernier : "c'est une expérience à faire pour reprendre la main et me familiariser avec ma nouvelle moto".

Renforcer la sécurité des motards

Pour les services de gendarmerie, l'objectif est surtout de donner les bonnes techniques aux motards pour rouler sans se mettre en danger. "On parle beaucoup de la trajectoire de sécurité, indique Hubert Courville, elle permet d'être plus en sécurité". Cela s'applique surtout pour les virages, dans lesquels le manque de visibilité rend les motards plus vulnérables aux accidents.

Un groupe de motards civils est encadré par les gendarmes pour travailler la trajectoire de sécurité © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une autre session doit avoir lieu place du champs de foire à Vitré le 27 mai. Vous pouvez vous inscrire par mail : ddtm-moto35@ille-et-vilaine.gouv.fr.