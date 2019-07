Près de Toulouse, attention aux bouchons encore prévus ce dimanche pour aller à la mer

C'était rouge ce samedi dans le sens des départs et ce sera orange ce dimanche. Même si les gros bouchons ont été évités entre Toulouse et la Méditerranée, il faut rester prudent.

Toulouse, France

Cela a été plutôt "accordéon" que "bouchons". Le pire a été évité ce samedi 27 juillet sur les routes des vacances de l'ex Midi-Pyrénées alors que Bison futé voyait rouge ce samedi.

Sur l'A9, les vacanciers mettaient en moyenne 20 minutes de plus entre Narbonne et l'Espagne et de nombreux ralentissements étaient observés au niveau de Montgiscard, sur l'A61, où des travaux sont en cours pour élargir la 2x2 voies.

Orange ce dimanche dans le sens des départs

Si vous avez choisi de partir ce dimanche, ce sera plus dégagé. Mais attention c'est quand même orange dans le sens des départs ; vert dans le sens des retours.

Bison futé vous conseille ce dimanche d'éviter l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10 h à 18 h. Entre Narbonne et l'Espagne, cela risque d'être particulièrement chargé entre 10h et 12h.

Des aires où l'on peut faire la sieste !

Sur l'aire d'autoroute de Port Lauragais sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne, de nombreux vacanciers faisaient une pause à la mi-journée. Plus de 60 000 véhicules étaient attendus ce samedi et l'hôtel de cette aire affiche d'ailleurs complet.

Alors que certains admiraient les bateaux amarrés au port, sur le canal du Midi, des enfants profitaient des activités et certains conducteurs eux piquaient un petit somme. Cette aire propose en effet des espaces de sieste avec des poufs sous une toile.

Des masque et des bouchons d’oreilles sont offerts à ceux qui souhaitent se reposer.

Des vacanciers profitent de l'espace dédié à la sieste sur l'aire de Port Lauragais, sur l'A61 © Radio France - Clémence Fulleda

Mais pourquoi tant de bouchons le samedi ?

Pourquoi les vacanciers partent-ils quand même le samedi sur les routes des vacances alors que les prévisions leur annoncent de gros bouchons ? Eléments de réponses dans ce reportage de France Bleu Occitanie.