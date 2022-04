Présidentielle 2022 : à la rencontre des usagers mayennais dans les transports en commun

Dimanche c'est le premier tour de l'élection présidentielle. France Bleu Mayenne propose une série de reportages jusqu'à vendredi, au plus près des préoccupation des habitants du département. Et notamment des salariés, obligés de prendre les transports en commun pour aller travailler la semaine.

À la gare routière de Laval, une dizaine de navette express Aléop, mise en place par la région Pays de la Loire, arrivent et partent. Franck en est un usager quotidien. Ce salarié part le matin depuis Meslay-du-Maine jusqu'à Laval pour travailler en intérim. Le trentenaire fait partie de ses Français "oubliés par les candidats" dit-il. "Nous sommes mis de côté. Aujourd'hui peu de personnes utilisent encore les moyens de locomotion dits collectifs. On représente peu" juge-t-il.

Transports encore trop chers ?

Des politiques publiques pas assez concentrées sur les offres de transports : c'est aussi l'avis de Damien, usager du train. "Personnellement, je trouve qu'en France, les transports en commun sont encore trop chers. Ce serait un bon sujet de discussion pour cette campagne présidentielle. En plus on parle beaucoup d'écologie" rigole un peu jaune cet habitant de Château-Gontier-sur-Mayenne. De son côté, Capucine travaille dans la couture et prend un car de Laval à Mayenne chaque matin. "Moi je trouve au contraire qu'on est plutôt bien lotis en terme de transports en commun dans notre pays. Là je paye 16 euros le carnet de 10 voyages en car, donc ça va, c'est très abordable" estime cette jeune travailleuse.