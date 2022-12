Prévention routière : les bons conseils pour un réveillon en toute sécurité

On connait tous le slogan : "Boire ou conduire, il faut choisir". Il faudra une nouvelle fois l'appliquer ce samedi soir pour le réveillon de la Sain-Sylvestre. Un passage vers 2023 qui se fera sans problème en suivant les conseils d'Antoine Ruiz consultant en sécurité routière en Vaucluse.

Anticiper sa soirée

Selon Antoine Ruiz, il faut impérativement anticiper sa soirée du point de vue des solutions pour rentrer à la maison. "On ne trouve pas des idées une fois que l'on a bu de l'alcool. Lorsque l'on a bu un verre ou plusieurs on se sent souvent bien plus compétent que à jeun donc dormir sur place peut être une option ou désigner un quelqu'un qui ne boit pas de la soirée. Il existe aussi les taxis", précise Antoine Ruiz.

Pas de remède miracle

Ce sont parfois des petits tuyaux qui sont transmis entre amis pour déjouer les éthylotests. Détrompez-vous. "Boire énormément d'eau sera surtout utile le lendemain pour se réhydrater le cerveau. Boire du café ou croquer un grain ne vous changera que l'allène mais rien d'autre. La seule chose qui fait partir le taux d'alcoolémie s'appelle le foie. Et le foie a son rythme à lui. Pour une dose d'alcool standard si vous êtes au bar il vous faudra entre une et deux heures pour éliminer", souligne Antoine Ruiz.

Attention aux trajets du quotidien

"Ce sont les pires trajets", reconnaît Antoine Ruiz. Nous parlons ici des trajets du quotidien, ceux qui l'on emprunte très régulièrement. "La routine est l'ennemi du couple mais pas seulement. Ces parcours engendrent de la confiance et de la prise de risque et avec l'alcoolémie cela suffira pour avoir un grave accident de la route", explique le consultant en sécurité routière.