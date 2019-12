Prévisions de trafic SNCF en Bretagne : trafic toujours très perturbé, légère amélioration ce lundi

Quelques trajets TER et TGV en plus, c'est ce qu'a prévu la SNCF en Bretagne pour la journée de lundi 9 décembre. Cinq aller-retours seront assurés entre Rennes et Paris, parmi lesquels un aller-retour qui desservira Quimper et un autre qui concernera Brest.

Deux TER sur dix circuleront également demain dans la région, parmi lesquels une majorité de cars. Contrairement aux dernières journées, l'axe Rennes-Saint-Malo sera cette fois desservi par un aller-retour en train, tout comme l'axe Rennes-Retiers.

Malgré la nouvelle manifestation prévue mardi, la SNCF s'attend à ce que le trafic soit équivalent à celui prévu ce lundi. L'état du trafic est toujours considéré comme "très perturbé". Les voyageurs sont invités à trouver des moyens de substitution pour leurs trajets.

Trafic TGV et trains TER en Bretagne ce lundi 9 décembre - SNCF