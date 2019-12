Prévisions SNCF en Bretagne : encore un trafic très perturbé ce week-end

Le trafic SNCF sera encore perturbé ce week-end du 07 et 08 décembre, suite au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Si du côté TGV il n'y a pas forcément d’améliorations, il y a du mieux du côté des TER.

Attendez-vous à de nouvelles perturbations dans les gares bretonnes ce week-end du 07 et 08 décembre, conséquence du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Si le trafic des TGV restera quasi nul, il y a quand même une légère amélioration en ce qui concerne la circulation des trains régionaux.

Samedi 07 décembre

Samedi, la SNCf prévoit trois TGV allers-retours entre Rennes et Paris :

-Rennes 11h35 - Paris 13h04

-Rennes 12h52 - Paris 14h47

-Rennes 13h35 - Paris 15h04

Comptez seulement un TGV aller entre Quimper et Paris, celui de 13h17 pour une arrivée à 17h04 dans la capitale.

Un TGV aller-retour entre Brest et Paris, avec un départ à 14h17 pour une arrivée à 18h04.

Pour les TER, 13 trains seront en circulation :

- 2 allers-retours Rennes - Saint-Malo

- 1 aller Rennes - Brest et 2 retours Brest - Rennes

- 2 allers-retours Rennes-Quimper

- 2 allers Redon-Quimper

Sachez également que 13 cars seront à disposition sur l'axe Carhaix - Guingamp - Paimpol

Dimanche 08 décembre

Dimanche la SNCf prévoit trois TGV allers-retours entre Rennes et Paris :

-Rennes 12h52 - Paris 14h47

-Rennes 18h35 - Paris 20h04

- Rennes 19h52 - Paris 21h47

Comptez un TGV aller-retour entre Quimper et Paris, celui de 13h17 pour une arrivée à 17h04 dans la capitale.

Un TGV aller-retour entre Brest et Paris, avec un départ à 14h22 pour une arrivée à 18h04.

Pour les TER, 13 trains seront en circulation :

- 2 allers-retours Rennes - Saint-Malo

- 1 aller Rennes - Brest et 1 retour Brest - Rennes

- 2 allers-retours Rennes-Quimper

Sachez également que 13 cars seront à disposition sur l'axe Carhaix - Guingamp - Paimpol

