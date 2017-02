Prime annoncée chez PSA : "Ça représente plus qu'un quatorzième mois, c'est très positif"

Le groupe PSA a quasiment doublé son bénéfice en 2016. 1,7 milliards d'euros contre 900 millions en 2015. Et le résultat c'est que les salariés vont aussi avoir une part du gâteau : une prime de 2.000 euros annoncée jeudi.

La bonne nouvelle est tombée jeudi pour les salariés du groupe PSA : avec les bons résultats du groupe en 2016, les salariés se verront verser une prime d'intéressement de 2.000 euros net minimum. Le bénéfice net de PSA a atteint 1,7 milliard d'euros en 2016 contre 900 millions en 2015. Le versement de cette prime en cas de bons résultats était prévue par un accord signé entre les syndicats (sauf la CGT) et la direction en juillet 2016.

C'est une avancée considérable," Jacques Mazzolini, délégué CFE-CGC

Cette prime tombe à pic pour Jacques Mazzolini, délégué CFE-CGC chez PSA : "Pour un opérateur ça représente plus qu'un quatorzième mois, c'est donc une avancée considérable. Alors bien entendu on peut toujours faire mieux, on va continuer à négocier pour avoir une répartition encore plus généreuse avec les salariés, et nous considérons que le pas qui a été franchi avec cet intéressement en 2017 est déjà quelque chose de très positif."

Quant au potentiel rachat d'Opel, filiale de l’américain General Motors, pour le moment le syndicaliste marche sur des oeufs : "C'est un sujet sur lequel nous manquons cruellement d'informations." Mais Jacques Mazzolini en tout cas est rassurée par la santé économique du groupe : "La période noire est derrière nous. Mais il faut rester prudent, le marché automobile a déjà eu des phases très négatives, ceci étant aujourd'hui on parle de bénéfice alors qu'il y a quelques années on perdait beaucoup beaucoup d'argent."