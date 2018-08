Gare de Nantes, Boulevard de Stalingrad, Nantes, France

De l’extérieur, c'est un TGV comme un autre. Deux motrices et huit voitures. Mais quand on entre dedans, on remarque rapidement les changements.

La nouvelle rame Océane circule déjà sur les axes Paris-Bordeaux, Paris-Rennes et Paris-Nantes © Radio France - Louis de Bergevin

Les 556 sièges sont "plus confortables" selon la SNCF. Chacun se fera son avis après plus de deux heures de trajet. Mais il sont aussi équipés de poignées, pour s'accrocher quand on marche et qu'on roule en même temps.

Les sièges de seconde classe © Radio France - Louis de Bergevin

Une fois assis, on remarque bien vite les deux prises USB et la prise secteur pour deux sièges. Les prises USB ne permettent pourtant pas de recharger de portable, mais déjà qu'il reste au même niveau de charge tout le trajet. La recharge complète, c'est soit sur la prise secteur, soit en première classe.

Deux prises USB et une prise secteur en seconde classe © Radio France - Louis de Bergevin

On pense à nos clients qui sont grands, la population grandit" - Sylvain Jolivet de la SNCF

Les sièges ont aussi plus de place pour les pieds. Fini les marchepieds qui prennent de la place. Et le fauteuil de devant est aussi plus haut, ce qui permet de glisser ses jambes, ou un bagage.

Un wagon-bar plus lumineux et plus espacé

Une petite faim? Direction le wagon-bar. Contrairement à ce qui se faisait avant, on peut manger assis. Il y a jusqu'à douze places. On peut aussi rester debout. Les fenêtres sont plus grandes, et le barman n'est plus enfermé dans son coin mais derrière un comptoir plus ouvert.

Le wagon-bar lors de la visite organisée. Les boissons et apéritifs ne sont pas prévus pour chaque voyage © Radio France - Louis de Bergevin

Tout le monde dans le sens de la marche en 1ère

La première classe, fidèle à elle-même, possède des sièges plus spacieux, ça ne change pas. Mais en plus de sa prise USB qui recharge cette fois-ci, elle a aussi des fauteuils qui tournent, pour que presque tout le monde soit dans le sens de la marche.

Dans les nouvelles rames TGV océanes, tout le monde (ou presque) pourra voyager dans le sens de la marche. En tout cas en première classe. Démonstration avec Angélique Huchet, responsable du site nettoyage de la gare de Nantes. Et reportage complet sur @bleuloireoceanpic.twitter.com/nkyNAz9pO3 — Louis de Bergevin 🇫🇷⭐⭐ (@Louis_debgv) August 28, 2018

La première classe © Radio France - Louis de Bergevin

En plus d'être face à la route, les passagers de la première classe auront aussi deux tablettes, plus grandes. Un porte-cintre et un miroir. "Pratique pour se remaquiller ou se recoiffer avant de sortir du train" se réjouit une des premiers visiteurs.

Une tablette plus grande, lumière réglable et, en haut, un petit miroir © Radio France - Louis de Bergevin

Enfin, ces nouvelles rames accueillent un espace vélo, des places accessibles aux fauteuils roulants et des poubelles de tri. Tout ça pour trente millions d'euros chacune. Leur durée de vie est de trente-cinq ans environ.