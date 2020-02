Prix de l'essence : le coronavirus provoque une baisse mondiale

C'est un effet du coronavirus auquel on ne s'attendait pas : la baisse du prix de l'essence ! Faire votre plein vous coûte moins cher car ce qui touche à la consommation de carburant en Chine a un impact sur le monde entier.

Le baril sous les 60 dollars

Les prix des carburants à la pompe varient en fonction de plusieurs paramètres : les taxes, le niveau des stocks de produits pétroliers, le taux de change euro-dollar ou encore, le cours du baril de pétrole et la demande. Hier, le baril évoluait bien au-dessous de la barre symbolique des 60 dollars, son plus bas niveau depuis plus d'un an. Et ça, directement à cause de l'épidémie de coronavirus en Chine.

Recul de la consommation en Chine

Le pays est un gros consommateur d'essence. C'est le premier importateur d'or noir depuis 2016, avec 15% de la demande mondiale. Et depuis les mesures décrétées par les autorités chinoises pour lutter contre la propagation du virus, la demande de brut dans le pays a reculé de 20 %, selon Bloomberg. Et à mesure que l'épidémie prend de l'ampleur, les perspectives s'assombrissent.

Le trafic aérien par exemple, souffre des limitations des déplacements, des usines et entreprises fermées et des villes en confinement pour plusieurs semaines, ce qui provoque un recul de la consommation de kérosène alors que la Chine était sur le point de devenir le premier marché aérien au monde.

Baisse des prix à la pompe

Le consommateur Français a de quoi sauter de joie. La facture de carburant a commencé à diminuer et devrait encore dans les semaines à venir. Dans les stations-service, on voit le gazole perdre 2,92 cents en une semaine, le SP95-E10 perdre 2 cents ou encore 1,63 cent en moins pour le sans plomb 98.