Prix de l'essence : "Au lieu de faire le plein, je ne mets que 30 euros"

Décidément rien ne semble pouvoir empêcher la flambée des prix à la pompe. Le litre d'essence (ou du diesel) continue de battre des records et de fleurter avec les deux euros le litre. Depuis le début de l'année 2022, en deux semaines, le prix du litre de diesel a augmenté de 10 centimes ... et jamais l'essence sans plomb 95 n'avait couté aussi cher !

Selon les chiffres dévoilés ce mois-ci, le gazole a précisément dépassé 1,62 euro le litre pour la première fois selon le ministère de la Transition écologique. Le sans-plomb 95, l'essence la plus répandue, s'est vendu à 1,68 euro, soit une hausse de plus de deux centimes par rapport au précédent record établi la semaine précédente. Le sans-plomb 98 dépasse en moyenne 1,76 euro.

"Je vais à Martigues deux fois, je reviens et j'ai plus rien"- Bruno, à la pompe de Grand Littoral

Face à cette flambée des prix, certains automobilistes changent leurs habitudes. Ainsi à Marseille, à la station service de l'hypermarché Grand Littoral, même si les prix sont encore contenus autour d'1,70 euro le litre, le passage à la pompe s'apparente à une torture. "On a les larmes aux yeux", décrit Bruno, qui ne se sert plus de sa voiture que pour le travail et avoue limiter ses autres déplacements. Il fait le compte : "c'est 40 euros pour 25 litres ! Je vais à Martigues deux fois, je reviens et j'ai plus rien". Laurent applique la même technique : "d'habitude je fais le plein, là je ne mets que 30 euros", tandis qu'Edwige, son épouse, consulte une application qui signale les stations service les moins chères, "mais ce n'est pas toujours à jour".

"Je mets dix euros, sinon je ne parviens pas à finir le mois"

D'autres automobilistes ne parlent même plus de faire le plein : "je mets dix euros, sinon je ne parviens pas à finir le mois", explique le client suivant, tandis que Nathalie essaie de garder le sens de l'humour : "si ça continue, je vais prendre un âne !". Quand le sourire s'efface, elle avoue : "ça fait mal, on renie sur tout, un peu sur ce qu'on achète à manger, un peu sur les sorties". Nathalie explique qu'elle roule désormais plus doucement, pour consommer moins de carburant.