Prix de l'essence : l'association 40 millions d'automobilistes demande la baisse des taxes sur les carburants

La semaine dernière déjà, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, avait demandé à Total de prolonger au-delà du 31 décembre son plafonnement de tous les carburants à 1,99 euro , en guise de "solidarité". Les prix de l'essence flambent de nouveau depuis quelques semaines, en pleine remontée des prix du pétrole. Certaines stations affichent parfois le litre à plus de 2 euros.

Hypocrisie

Le ministre de l'Économie a exclu une nouvelle ristourne de 30 centimes sur le prix des carburants. Selon lui, "ce n'est pas raisonnable au niveau du budget". Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes, invité de France Bleu Breizh Izel ce lundi 11 septembre, demande au gouvernement de baisser les taxes sur l'essence. "C'est une hypocrisie, estime Pierre Chasseray. Celui qui gagne le plus d'argent, c'est l'État ! On a l'un des systèmes de fiscalité les plus excessifs au monde, assure-t-il. Il y a deux types de taxe sur les carburants : une, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) qui est fixe et qui représente entre 0,60 et 0,70 euro par litre. Il y a aussi une part de TVA à 20 %." L'association 40 millions d'automobilistes demande la baisse de cette TVA, car elle estime que "plus le prix du baril augmente, plus l'État gagne de l'argent".

Quant aux aides pour l'achat de voitures électriques, Pierre Chasseray estime qu'on est encore loin du compte. "On crée une ségrégation par l'argent, s'emporte le délégué général de l'association. Vous allez avoir ceux qui ont encore les moyens de se payer le litre de carburant et ceux qui n'auront plus ces moyens." Pour lui, l'inflation conjuguée à la transition écologique rendent la voiture élitiste : "C'est quoi l'idée ? s'insurge-t-il. De confiner les gens à domicile parce qu'ils n'ont plus les moyens de se déplacer ?"

Voiture électrique

"La mobilité, c'est le plus grand des luxes, conclut Pierre Chasseray. C'est aussi ce qui permet aujourd'hui de se rendre au travail, de choisir sa domiciliation, d'avoir accès à des biens et un logement un petit peu plus grand, avec un petit peu plus de confort et d'espace." Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, assure travailler pour baisser le prix d'accès de la voiture électrique. La ministre dit vouloir "renforcer le bonus écologique" et rappelle la mise en place du leasing à 100 euros par mois, sans toutefois donner de précisions sur le calendrier de cette mesure, promesse de campagne d'Emmanuel Macron.