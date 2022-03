Prix des carburants en baisse : "J'ai sauté sur l'occasion mais c'est toujours trop cher"

A la pompe, la facture est un peu moins salée depuis ce lundi. Les cours du pétrole ont en effet reculé dans la deuxième partie de la semaine dernière. Une tendance qui s'est accélérée sur fond de relatif optimisme sur un possible débouché des pourparlers russo-ukrainiens.

Michel-Edouard Leclerc a annoncé une baisse pouvant aller jusqu'à 35 centimes par litre de gazole pour ce lundi. Au Leclerc de la zone Mendès France à Niort, il est repassé en dessous des 2 euros. 1,92€ le litre pouvait-on lire sur le panneau d'affichage. "J'ai sauté sur l'occasion mais c'est toujours trop cher", déplore cet automobiliste, travailleur en intérim.

On subit, on fait le dos rond

"Généralement j'attends d'être un peu à sec pour faire le plein mais là dès que je vois que c'est un peu moins cher j'en profite. Ça devient compliqué quand même. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'enrichissent, qui en profitent", lance Lucien.

Pour aider les automobilistes, Jean Castex a annoncé ce week-end une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" pour tous les carburants, à partir du 1er avril et pendant quatre mois. "Evidemment ! Il va y avoir les élections... Faut pas nous prendre pour des pigeons non plus. Pourquoi attendre le 1er avril, on aurait pu le faire au 1er mars ?", dénonce Philippe. "C'est mieux que rien", estime une autre conductrice. Le gouvernement prépare également des mesures ciblés pour aider les gros rouleurs à payer leur essence dès cet été.