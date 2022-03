Prix des carburants : "Il faut que le gouvernement intervienne" demande un transporteur stéphanois

Rien ne va plus pour le secteur du transport. Qu'ils soient taxis, ambulanciers ou routiers, la hausse historique du prix des carburants depuis le début de l'année inquiète les professionnels, encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Certains transporteurs craignent des faillites.

Le secteur du transport est inquiet depuis le début de la guerre en Ukraine. Le prix des carburants a atteint des niveaux historiques et il pourrait flamber davantage dans les prochains mois. Les professionnels sont tout simplement en train de suffoquer et craignent pour leur avenir selon la fédération nationale des transports routiers de la Loire. De nombreux transporteurs pourraient faire faillite d'ici six mois.

"C'est une grande crainte en effet, partage Frédéric Liabeuf, co-gérant des transport du même nom à Saint-Étienne. J'ai pas mal de confrères qui me parlent de cette situation, qui me disent que ce sera très compliqué de passer le premier semestre."

Un gazole professionnel pour garder la tête hors de l'eau

Le carburant représente entre 25 et 30 % des charges de la société. Par rapport à l'année dernière à la même époque, il pèse "30 % de plus" dans le budget. "C'est la première fois où j'ai une réelle inquiétude, surtout avec la situation actuelle qui fait que certainement le prix ne va pas aller à la baisse dans les mois qui viennent, parce que là, ça pèse énormément sur nous, sur notre trésorerie. Il faut que le gouvernement intervienne et trouve des solutions."

Cela pourrait passer par la mise en place d'un gazole professionnel, moins cher que pour les particuliers. En attendant, pour éviter les actes malveillants et les siphonnages, le chef d'entreprise a mis en place "un système de sécurité ultra-performant. On s'est protégé aussi au niveau de la clôture."