Prix des carburants : le nombre de covoiturages bondit en Indre-et-Loire

Le covoiturage augmente depuis six mois, en même temps que le prix des carburants. Ce weekend de chassé-croisé marque un pic avec 1 300 places en covoiturage de plus au départ de Tours, par rapport à l'année dernière.

Le covoiturage a la cote. Ce weekend marque la fin des vacances pour les Tourangeaux et nombreux ont choisi le covoiturage pour un trajet moins cher. "Un très bon printemps pour le covoiturage", appuie même le leader du secteur Blablacar.

5.000 places de covoiturage au départ de Tours

Manon faisait du covoiturage pendant ses études, mais elle est revenue à ses anciennes habitudes ces derniers mois face aux prix à la pompe. "Ça a été l'argument principal pour retourner au covoiturage. Moi j'ai un van et ça consomme beaucoup, le prix de l'essence pour des weekends est devenu trop cher."

Il y a une forte augmentation des covoiturages depuis six mois" - Nicolas Michaux, porte-parole de Blablacar

"Et les voitures sont toujours pleines", observe Manon. Un succès confirmé par les chiffres de Blablacar, la plus grosse plateforme en France dans le domaine avec 20 millions d'inscrits. "On voit une forte augmentation des places depuis six mois", explique Nicolas Michaux le porte-parole de Blablacar.

"Et particulièrement ce printemps. Ce weekend du 23 et 24 avril, au départ de Tours, 5.000 places de covoiturage seront proposées au départ ou à l'arrivée de Tours." Soit près de 1.300 places en plus qu'à la même période en 2021.

Certains covoitureurs augmentent le prix de leur trajet

Face au prix de l'essence les covoitureurs gonflent parfois leurs prix constate Eole, un étudiant qui rentre chaque semaine dans le Périgord. "Ca me coûte 3 à 4 euros en plus qu'avant. Les covoitureurs me disent que c'est à cause du prix de l'essence. Mais comme je suis étudiant ça me permet quand même de ne pas mettre 30 euros chaque semaine dans les trains."

Une augmentation observée partout en France. Ce mois d'avril, il y a trois fois plus de places proposées en covoiturage que l'année dernière.