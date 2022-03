Prix des carburants : les ambulanciers normands craignent de devoir "refuser de transporter des patients"

"On envisage de refuser de prendre en charge certains patients", souffle un ambulancier du Havre. Alors que le gasoile frôle les 2,20 euros le litre et que le sans-plomb 95 dépasse désormais les 2 euros, faire le plein est devenu une angoisse pour les entreprises d'ambulances privées. Elle sont payées au forfait par la Sécurité sociale, des tarifs qui n'ont pas augmenté depuis 2013 et ne prennent pas en compte l'augmentation des prix de l'essence. De plus, les trajets "à vide", quand ils rentrent sans patient après l'avoir déposé, sont entièrement à leur charge. Les professionnels normands ont peur de devoir refuser les trajets les plus longs.

"Je viens de payer ma facture d'essence pour février, elle est de 18.000 euros, c'est 15 % de plus qu'en décembre", se désole Stéphane Aubé, le gérant des Ambulances du Havre, qui fait rouler chaque jour 50 ambulances et voitures. "C'est 1.500 euros de plus par mois, constate de son côté Isabelle Monsardi, reponsable de 25 véhicules à Évreux, qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients".

Les ambulanciers privés sont payés par la Sécurité sociale au forfait, pour les petits trajets c'est un prix fixe, il augmente en fonction du kilomètrage pour les voyages plus longs. "Mais ils n'ont pas été augmenté depuis 2013, peste Stéphane Aubé, alors que les carburants, eux, n'ont cessé de grimper !".

"On va devoir refuser certains patients"

Autre problème, les trajets "à vide" ne sont pas du tout remboursés. La sécurité sociale ne rembourse les ambulanciers que quand ils ont un patient à bord. "Donc si on descend un patient à Marseille, le retour, c'est 100% pour notre pomme, explique Stéphane Aubé. Si les prix continuent d'augmenter, ces trajets, nous les ferons à perte. On va devoir refuser de transporter des patients".