Prix des carburants : "on essaye de grouper les patients" témoigne Laurence, infirmière libérale à Métabief

"Je fais 170 km par jour" répond aussitôt Laurence Piralla, quand on lui demande si elle peut limiter ou non sa consommation de carburant. "On est dans une zone de montagne , on a un grand secteur, et avec le prix du carburant, oui, ça devient compliqué" reconnait cette infirmière libérale de Métabief dans le Doubs.

Une indemnité de 0,5 euros en montagne, 0,35 en plaine

"Nous n'avons pas été aidés. Je suis en libéral depuis 2011, et le tarif au kilomètre des indemnités n'a pas été augmenté depuis", constate, un brin amère Laurence Piralla qui rappelle tout de même qu'en "zone de montagne on a la chance d'avoir une indemnité kilométrique de 0,5 euros du kilomètre. Nos collègues en plaine sont à 0,35."

"On optimise les circuits" - Laurence, infirmière libérale

Pour réduire sa consommation, Laurence "optimise ses circuits en essayant de grouper des patients, ne pas perdre de temps et d'argent. Quand on voit trois patients au même endroit, ca va, quand il n'y en a qu'un on ne gagne pas grand chose" reconnait-elle encore. "On ne va pas les laisser parce qu'ils sont dans un petit village reculé parce que c'est pas rentable. Mais on se déplace parfois pour presque rien, ça c'est clair."

En deux ans, une perte nette de 130 à 150 euros par mois

"J'ai chiffré cette perte : je fais en moyenne entre cinq et six pleins par mois", détaille encore l'infirmière de Métabief. Et le constat est sans appel : "entre les 2 euros le litre cette année, et les 1 euros 50 d'il y a deux ans, je perds entre 130 et 150 euros par mois." Son interview est à retrouver ici en intégralité.