Prix des péages : ce qui change en Indre-et-Loire sur l'A10 et l'A85

Depuis ce mercredi 1er février, le tarif à la barrière des péages a augmenté de 4,75% en moyenne sur les longs trajets. Dans le département d'Indre-et-Loire, l'A10 et l'A85 n'échappent pas à ces augmentations.

Une faveur de Vinci sur les petits trajets

Si vous prenez l'A10 entre Paris et Tours, le trajet vous coûtera 1,20 euro de plus, soit 25,30 euros. La hausse est un peu moindre sur le trajet Tours-Bordeaux, 70 centimes de plus. Pour rejoindre le sud-ouest, il faudra donc débourser 33,80 euros. Les prix augmentent sur les longs trajets "une hausse inférieure à l'inflation", explique Vinci le gestionnaire des autoroutes françaises.

En revanche, sur la moitié des trajets de moins de 50 km et la plupart des trajets de moins de 30 km, soit les trajets domicile-travail, les prix n'augmentent pas. Ainsi, sur l'A85 de Tours à Sainte-Maure-de-Touraine, le trajet est toujours à 4 euros. Tout comme le trajet entre Bléré et Druye où cela vous coûtera toujours 2,50 euros.

Vinci fait donc un geste envers ses clients "pour le pouvoir d'achat", indique le gestionnaire dans un communiqué. L'abonnement télépéage Ulys30, une réduction de 30 à 40%.