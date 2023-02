Prix des péages : quels trajets augmentent sur l'A7 dans la Drôme ?

Ce 1er février 2023, comme chaque année à cette date, les péages d'autoroutes augmentent, de presque 5 % en moyenne cette année. Une augmentation plus forte que ces dernières années : 2% en 2022, 0,4% en 2021. Cette augmentation annuelle est prévue dans les contrats des concessionnaires autoroutiers, avec un calcul qui prend en compte une part de l'inflation et les travaux sur les axes.

Mais Vinci Autoroutes a annoncé vouloir faire un geste "au bénéfice des déplacements domicile-travail" en "bloquant" le prix de plus des deux-tiers des trajets courts (moins de 30 km) sur ses réseaux. On a vérifié dans la traversée de la Drôme, sur l'autoroute du soleil.

Environ la moitié des trajets à prix bloqués

Si l'on compare les tarifs 2022 à ceux d'aujourd'hui, on constate que, sur 20 petits trajets, la moitié seulement sont bloqués, il y a donc 50 % de ces trajets courts, en vallée du Rhône, qui restent au même prix.

Par exemple, sur le Nord Drôme, cela ne coûte pas pas un centime de plus d'effectuer l'itinéraire, via l'A7, entre :

Tain-l'Hermitage et Vienne

Valence nord /Chanas

Tain-l'Hermitage/Valence sud

Loriol et les deux échangeurs de Valence

Des "bizarreries"

En revanche, il y a des augmentations qui semblent incompréhensibles. Par exemple pas un centime de plus entre Valence-nord et Montélimar-nord (38km qui restent à 2,80 euros), mais ça augmente de 10 centimes entre Valence-sud et Montélimar-nord. Même chose entre Tain-l'Hermitage et Valence : si on sort à Valence sud en venant de Tain, c'est le même prix en 2023 qu'en 2022. Mais si l'on effectue le trajet plus court entre Tain et Valence-nord et bien celui-là coûte 10 centimes de plus qu'avant. Même augmentation de 10 centimes entre Loriol et Montélimar-sud.

Pourquoi ? Impossible à savoir, Vinci Autoroutes n'a pas répondu à nos sollicitations. Autre "bizarrerie" : faire Valence-nord/Valence-sud ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'hier, en revanche les Montiliens devront payer 10 centimes de plus entre leurs deux échangeurs nord et sud à partir de ce 1er février.

Enfin, les long trajets vers Lyon ou Montpellier, eux, prennent de plein fouet l'augmentation. Cinquante centimes de plus pour aller de Valence-Nord à Lyon (8,50 euros) et même 1,10 euros de plus pour aller de Montélimar-sud à Lyon (15,70 euros au lieu de 14,60). En direction de la mer, c'est 1,30 euros de plus entre Valence sud et Montpellier et 1 euro d'augmentation entre Montélimar nord et Montpellier.