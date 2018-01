Ce jeudi 1er février, les prix des autoroutes augmentent. ASF, qui gère une grande partie du Sud-Ouest annonce une hausse de 1,34%. Les opérateurs qui gèrent l'A63 et l'A65 parlent respectivement de 2,8% et 3,5% d'augmentation. Que se cache-t-il derrière ces pourcentages ?

C'est sur le réseau "secondaire" que les hausses annoncées sont les plus importantes dans le Sud-Ouest (en pourcentage) : l’A63 et l’A65. Leur gestion est concédées à deux opérateurs distincts, Atlandes et A’lienor.

Atlandes qui gère une partie de l’A63 sur l’axe Bordeaux-Bayonne augmente de 2,8%. Entre Salles et St-Geours-de-Marenne, il vous faudra débourser 20 centimes de plus. Le trajet passe à 7,40 euros. Un Bordeaux-Bayonne reviendra donc à 11,50 euros. NB : tous les tarifs sont calculés pour un véhicule de classe 1, une voiture particulière.

L'A65 a augmenté de 19% en sept ans

A’lienor, qui gère l’A65 (sur l’axe Bordeaux-Pau), augmente de 3,5%. Il en coûte désormais 23,40 euros (soit 80 centimes de plus) pour l’emprunter entre Langon et Lescar. L’ouvrage, mis en service en décembre 2010, était déjà l’une des autoroutes les plus chères de France. Son prix a augmenté de 19% en sept ans.

Hausse de 50 centimes sur un Bayonne-Toulouse

Le reste du réseau autoroutier du Sud-Ouest est géré par ASF, qui annonce une hausse de 1,32% au niveau national. Dans le détail, en regardant les nouveaux tarifs de cette filiale de Vinci autoroutes, on remarque que l’augmentation n’est pas la même partout.

Un Bordeaux-Toulouse (St-Selve-Toulouse Nord-Est) s’élève à présent à 19,80 euros, soit une hausse de 20 centimes, alors que sur l’A64, un trajet Bayonne-Toulouse (Sames-Lestelle) passe à 20,50 euros, soit une augmentation de 50 centimes.

Un Périgourdin qui se rend à Bordeaux déboursera 10,60 euros au lieu de 10,30 euros jusqu’ici. Entre Bordeaux et La Rochelle, la hausse est également de 30 centimes d’euros (le trajet coûtera 15,20 euros). Enfin, un Toulousain qui se rend à Narbonne via l’A61 sortira 20 centimes de plus de sa poche.