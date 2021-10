Prix des trains : du simple au double entre la Deutsche Bahn et la SNCF

Les usagers alsaciens ne le savent pas forcément, mais il existe de grosses différences de tarifs, sur un même trajet, entre la Deutsche Bahn et la SNCF. Une différence qui peut aller du simple au double, voire plus.

Il a été accueilli en grande pompe, par une fanfare, des élus, et des officiels de la SNCF : le "Connecting Europe Express" s'est arrêté ce jeudi en gare de Strasbourg. Un train qui a traversé toute l'Europe depuis le 2 septembre et dont le but est de promouvoir l'usage du train en Europe comme moyen de transport "durable et accessible".

Le problème, c'est qu'il n'est pas si accessible que ça, surtout selon les pays. De plus, les usagers ne savent pas forcément qu'ils peuvent avoir le choix sur la compagnie de transports pour voyager en Europe. Ils ne savent pas non plus que les prix peuvent aller du simple au double sur un même trajet selon que l'on choisisse la Deutsche Bahn ou la SNCF.

Par exemple, si vous voulez partir à Berlin pendant les vacances de la Toussaint, un aller le 31 octobre vous coutera au minimum 57,90 euros en passant par la Deutsche Bahn et 181,60 euros via la SNCF. La technique marche également pour un Strasbourg-Paris en TGV. "Si vous achetez votre billet au guichet en gare de Strasbourg, vous pouvez prendre un Karslruhe-Paris, pour moins cher" explique ainsi François Giordani, le responsable de la Fnaut, la fédération des usagers des transports dans le Grand Est. "Mais tout cela est peu connu c'est du bouche-à-oreille".

Anna Deparnay-Grunenberg, eurodéputée et membre de la commission des transports, qui était présente sur le quai de la gare ce jeudi, aimerait aller au delà du bouche-à-oreille. Elle plaide pour une plate-forme unique : "_Si l'on veut que le train devienne une vraie alternative, il faut que ce soit plus pratique. Il faut avoir au sein de l'Union une plate-forme de réservation unique pour les billets de chaque compagnie. Car en fin de compte, ce sont nous les consommateurs qui sommes obligés de regarder sur chaque site internet pour savoir quel est le meilleur billet, et ça ce n'est pas l'Europe que l'on veu_t".

En attendant, un site internet propose de comparer les prix selon les compagnies des différents pays : il s'agit de Trainline.