Prix des transports en PACA : découvrez les nouveaux tarifs fixés par la Région

À partir de ce jeudi 5 janvier 2023, la grille tarifaire des transports gérés par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) change. Ça concerne les bus Zou et les trains express régionaux (TER). Pour la collectivité, c'est une manière de simplifier l'offre (on passerait de 230 titres à une dizaine de titres) et d'encourager à prendre les transports en commun. Mais les associations dénoncent une hausse globale des tarifs. France Bleu fait le point.

La carte Zou 50-75% devient la carte Zou "malin"

La mesure la plus controversée concerne la carte commerciale Zou. Celle qui permettait aux usagers d'obtenir entre 50 et 75% de réduction sur l'ensemble des bus et trains gérés par la Région est remplacée par une nouvelle carte appelée carte zou "malin". Pour le même prix, soit trente euros par an, la réduction baisse de 50 à 30% et il n'est possible d'en faire profiter qu'un accompagnant au lieu de trois.

Pour obtenir davantage de réductions, il faut plutôt prendre des abonnements "mensuels flex" au nombre de voyages limité à 10, 20, ou 30, dont les tarifs permettent entre 50 et 80% d'économie par rapport à un tarif plein. Ça permet d'avoir un tarif plus avantageux qu'avec la nouvelle carte Zou "malin", mais pas de voyager en illimité, et ça ne concerne qu'une ligne déterminée par l'usager au moment de l'achat. La Région y voit un avantage, notamment pour les voyageurs qui télétravaillent certains jours de la semaine.

Deux nouvelles cartes annuelles

Pour les usagers dont le quotient familial est inférieur à 710 euros il existe désormais deux nouvelles cartes annuelles. Pour ceux qui se situent entre 710 et 501 euros il y a la carte Zou "solidaire". Elle offre gratuitement sur présentation de justificatifs 50% de réduction sur tous les trajets en bus et train (c'est l'ancienne carte zou qui était ouverte à tous les usagers avant pour trente euros par an).

Pour ceux dont le quotient familial se situe en dessous de 501 euros il y a la carte Zou "Solidaire +" qui offre, là aussi gratuitement et sur présentation de justificatifs, 90 % de réduction.

Des tarifs de groupes

La nouvelle grille tarifaire propose aussi des tarifs "mini-groupe" de trois à huit personnes qui permettent de réduire le prix du billet de 50 à 80%. Si vous êtes deux, il n'y a pas de réduction possible. Sauf si vous êtes détenteur de la carte Zou "malin". La personne qui vous accompagne peut bénéficier, comme vous, de 30 % de réduction. L'ancienne carte Zou 50 75 % pouvait bénéficier à plusieurs accompagnateurs. Pour la Région l'avantage des tarifs "mini groupe" c'est que tout le monde peut en bénéficier, même ceux qui n'ont pas de carte commerciale Zou "malin", "solidaire", ou "solidaire +".

Scandaleux pour les associations d'usagers

"À part la carte Zou "Solidaire+", c'est tout moins bien qu'avant. Nous sommes un peu médusés car ces nouveaux tarifs régionaux font fi de la clientèle actuelle. La carte Zou c'était une clientèle engagée. Là on espère développer une clientèle opportuniste qui ne sera pas fidélisée. Nous craignons le pire. Nous pensons que la perte de clientèle sera majeure. À part de vider les trains qui sont actuellement bondés nous ne comprenons pas la stratégie", déclare Jean-Michel Pascal, le secrétaire général de la Fédération nationale des associations d'usagers de transports (FNAUT) dans la région PACA.

Avantageux selon la Région

Alors Jean-Pierre Serrus, le vice président en charge des transports à la Région l'explique : "Notre objectif c'est de simplifier. Avant il y avait plus de 230 tarifs différents. Maintenant il n'y en a plus qu'une dizaine. Nous voulons privilégier les abonnements et que les gens délaissent leurs voitures. Ce n'était pas juste qu'un détenteur de l'ancienne carte Zou 50 75% qui prend le train occasionnellement ait plus d'avantage qu'un abonné qui le prend tous les jours. Nous assumons que ça devienne moins intéressant de voyager occasionnellement en train."