Prix du carburant : des barrages filtrants ce lundi autour de La Rochelle, circulation très compliquée

Des barrages ont été mis en place par des chauffeurs routiers à hauteur de Lagord, sur la rocade et sur le grand rond-point situé en-dessous. Le blocage du dépôt de bus Yelo empêche également le fonctionnement des transports en commun.

C'est la pagaille ce lundi matin pour circuler autour de La Rochelle. Il faut prendre son mal en patience. Des routiers sont mobilisés contre la hausse du prix des carburants. Ils ont mis en place des barrages vers 4 heures ce matin, à hauteur de Lagord, sur la rocade et sur le grand rond-point situé en-dessous.

Conséquence : la circulation est très compliquée. Ça ne peut rouler qu'au ralenti et sur une seule voie. La préfecture de la Charente-Maritime prévient que la circulation est aussi très difficile sur la nationale 11, celle de Niort, à l'arrivée sur Beaulieu. Elle appelle à privilégier le réseau secondaire et à éviter la rocade. Un barrage filtrant a été mis en place sur la N237 dans les deux sens entre La Rochelle et l'Île de Ré.

La préfecture conseille vivement de privilégier le réseau secondaire, sur les routes départementales et communales, et d'éviter la rocade.

Le réseau Yélo perturbé

Et puis autre conséquence de ces actions contre la flambée des prix du carburant : un barrage a aussi été mis en place devant le dépôt RTCR à Lagord. La circulation des bus Yélo est donc perturbée à La Rochelle ce lundi matin. Pas de bus sur les lignes : 1b, 7a, 8,16, 11 et 13. Le reste du réseau circule.