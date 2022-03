Prix du carburant : des opérations de blocages et de barrages filtrants ce lundi matin

Un peu partout en France, des routiers, des chauffeurs de taxi ou des agriculteurs mènent des opérations de blocages ou de barrages filtrants ce lundi matin. Ils réclament au gouvernement une aide plus importante contre la hausse des prix du carburant.

Dans les environs de Marseille, ce sont les chauffeurs de taxi et VTC qui doivent défiler pour réclamer une aide spécifique. Un premier cortège est parti de La Valentine en direction du centre-ville, via l'A50. Un autre est parti de Plan-de-Campagne à 7h30 pour rejoindre Marseille par l'A7, et un dernier est parti de Port-de-Bouc à 8h30. Les trois cortèges vont converger vers la zone Clé Sud de Miramas. Les chauffeurs de VTC vont quant à eux manifester dans le centre-ville de Marseille. Selon un représentant de la Fédération nationale du taxi, les hausses des prix du carburant représentent des pertes estimées entre 400 à 600 euros par mois.

Des chauffeurs de taxi organisent également une opération escargot dans le Doubs. Depuis 7h ce matin, les professionnels sont parti de la gare Franche-Comté TGV des Auxons et font une boucle autour de Besançon.

Barrages filtrants des transporteurs routiers

Les routiers organisent de leur côté plusieurs barrages filtrants pour protester contre la hausse des prix du carburant, malgré la levée du mouvement national après les annonces du gouvernement vendredi.

Dans le Nord, des blocages sont prévus sur les autoroutes A1 et A23, selon France Bleu Nord. Des transporteurs routiers ont également déjà mis en place des barrages filtrants dès 5h du matin à la plateforme multimodale de Dourges, près de Lens, et à partir de 6h au centre régional des transports de Lesquin, dans la métropole lilloise. Ils empêchent les camions d'entrer et de sortir.

Dans la Manche, une centaine de routiers indépendants non-syndiqués et d'entrepreneurs du bâtiment font un barrage filtrant depuis 5h du matin sur l'échangeur de Guilberville, entre la route nationale 174 et l'autoroute A84, et sur la route entre Saint-Lô et Bayeux. Ils bloquent les poids lourds mais pas les voitures, assure France Bleu Cotentin.

Un barrage filtrant similaire a été installé à l'aube à l'entrée de l'autoroute A1 près de Roye, dans l'est de la Somme. Une cinquantaine de poids lourds sont mobilisés, assure France Bleu Picardie.

Les voitures avancent au ralenti et sur une seule voie sur la nationale 11 à l'arrivée à La Rochelle, en provenance de Niort. Un barrage filtrant a aussi été mis en place par des routiers sur la N237 dans les deux sens, entre l'Île de Ré et La Rochelle. La préfecture de Charente-Maritime appelle à éviter la rocade, rapporte France Bleu La Rochelle. De plus, six lignes des bus Yélo, les transports en commun de la ville, ne circulent pas ce lundi, en raison d'un barrage au dépôt.

En Bretagne, plusieurs transporteurs routiers ont organisé une opération escargot. L'approche de Lorient dans le Morbihan est particulièrement compliquée, avec une circulation très ralentie sur la N165 et les routes secondaires saturées. Des camions ont également circulé très doucement tôt ce lundi sur la voie-express entre Quimper et Brest dans le Finistère.

Ces opérations se tiennent malgré l'annulation de l'appel à la mobilisation de l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre). Elle a décidé de lever son appel vendredi dernier, après avoir obtenu une aide de 400 millions d'euros pour le secteur du transport routier, à laquelle s'ajoute la réduction de 15 centimes d'euros hors taxe par litre de gazole ou par kilo de gaz qui a été "sanctuarisée", dans le "plan de résilience" du Premier ministre.

La Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) se laisse tout de même la possibilité de faire des actions et doit y réfléchir durant la semaine.

Les marins-pêcheurs dénoncent des aides insuffisantes

Dans le Calvados, malgré l'annonce d'une aide exceptionnelle de 35 centimes par litre de gazole pour les pêcheurs, certains professionnels ont décidé de lever les barrières du péage de Dozulé, sur l'A13, pour laisser passer les automobilistes sans payer et dénoncer des aides insuffisantes, indique France Bleu Normandie. Ils ont décidé de mettre fin à leur opération vers 8h30.

En Corse, les Jeunes Agriculteurs bloquent les deux dépôts pétroliers de l'île, à Ajaccio et Lucciana. près de Bastia, rapporte France Bleu RCFM. Ils protestent contre la hausse des prix qui a un impact sur leurs exploitations.