Prix du carburant : les boîtiers de conversion au bioéthanol séduisent les automobilistes à Beaucaire

Le garage Speedworks à Beaucaire installe de plus en plus de boîtiers FlexFuel. Grâce à eux, les véhicules essence peuvent rouler au bioéthanol. Un carburant 40% beaucoup moins cher.

Beaucaire, France

"L'essence me coûte 200 euros par mois", confie Frédéric qui fait près de 50 kilomètres chaque jour pour aller travailler. La réalité de cet ambulancier est loin d'être un cas isolé. Sur les conseils d'un ami, il vient de faire poser un boîtier de conversion au bioéthanol sur sa voiture. Grâce à ce système, sa voiture pourra rouler avec les deux carburants, bioéthanol ou essence. "Comme tout augmente et que les salaires ne suivent pas, on essaye de faire comme on peut pour réduire les coûts", explique le quadragénaire.

790 euros au minimum

Au garage Speedworks de Beaucaire, l'installation d'un tel boîtier coûte au minimum 790 euros, main d'oeuvre comprise. Un investissement de base rapidement amorti estime Frédéric. "Je pense que j'en aurai pour 100 euros de carburant par mois. C'est moitié moins. Même si le bioétanol consomme un peu plus, en faisant 15.000 à 18.000 kilomètres par an, je m'y retrouve financièrement."

Comme pour cet automobiliste, le garagiste beaucairois Julien Jaouen installe de plus en plus de boîtiers FlexFuel. "Entre trois et une dizaine par mois, précise le gérant du garage Speedworks. C'est possible pour tous les véhicules essence à partir du moment où ils ont une injection. Donc en gros tous ceux vendus à partir des années 2000." La plupart du temps, ses clients sont motivés par les économies réalisées. Mais d'autres viennent "principalement pour l'aspect écologique".