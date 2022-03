Prix du carburant : les routiers bloquent les dépôts pétroliers de Lorient et Brest

C'est au son des klaxons que des camions et des tracteurs sont arrivés peu après 8 heures mardi 15 mars devant le dépôt pétrolier de Lorient pour entamer le blocage du site. Un blocage pour protester contre la flambée du prix des carburants qui a atteint des sommets ces derniers jours en raison, notamment, de la guerre en Ukraine. Des palettes disposées au milieu de la chaussée ont été enflammées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les entreprises de transport entendent mettre la pression sur le gouvernement alors les rencontres, lundi, en préfecture de Rennes et Vannes n'ont rien donné. Les transporteurs et les agriculteurs réclament des aides et une baisse des prix du gazole et veulent le litre à 1,30 euro le litre. Selon eux, la baisse des prix de 15 centimes annoncées ce week end est "une blague", un "poisson d'avril".

Un blocage au niveau de la raffinerie du port de Brest a également débuté.