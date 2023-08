Prix du stationnement : à quoi servent les nouvelles places violettes à Strasbourg ?

Vous les avez peut-être déjà vu sur le sol de certaines rues de Strasbourg. 225 places de stationnement "violettes" entrent en service ce lundi 14 août pour une expérimentation qui va durer jusqu'à juin prochain. Le principe, c'est de proposer un stationnement moins cher, à 1 euro pour une heure, en plein centre ville (2 euros pour 1h15). Mais la durée du stationnement sur ces places est donc strictement limitée à 1h30. Et encore, pour rester 1h30, il vous faudra alors dépenser 35 euros sur des horodateurs dédiés ou sur une appli de paiement du stationnement. Le but étant de permettre une forte rotation sur ces places.

La mesure a été votée fin juin en conseil municipal. Après une fronde des commerçants et des artisans contre les nouveaux tarifs du stationnement en vigueur depuis le 3 avril. Même si la mairie estime qu'il n'y a aucun lien entre ce vote et le mouvement de grogne.

Les nouvelles places violettes à un euro pour une heure © Radio France - Antoine Balandra

Le discours officiel, c'est que la mairie voulait simplement faire des ajustements dans sa politique de stationnement avant même les critiques. L'idée de la place violette à 1 euro pour une heure étant de permettre de répondre à des "angles morts" de la politique de stationnement. Ces places permettront donc de faire une petite course rapide, de se garer pour déposer quelqu'un. Pierre Ozenne l'adjoint à la maire de Strasbourg en charge des espaces publics partagés explique que le temps moyen de stationnement en voirie d'un visiteur est de toute façon inférieur à une heure. Et que pour stationner plus longtemps, il faut privilégier le parking en ouvrage.

"Les places violettes répondent au besoin de l'arrêt minute. On trouvera de la place pour un acte d'une durée courte. En revanche, le stationnement de longue durée sera à privilégier dans les parkings en ouvrage. Nous avons engagé des discussions avec les acteurs du monde économique les artisans, l'ensemble des professions. Nous avons élargi la liste des bénéficiaires du stationnement professionnel, 11 euros par jour, valable sur toute la ville. Masi en revanche pour les clients, les visiteurs, nous avons besoin d'organiser l'espace public car il est rare et c'est la raison pour laquelle la voirie c'est la courte durée, la moyenne durée, ce sont les parkings en ouvrage ou les parkings relais" développe Pierre Ozenne.

Les commerçants pas convaincus

Voilà qui ne suffit pas à convaincre les représentants de la CCI et de la chambre des métiers. Ils parlent au nom des artisans et des commerçants. Ils rappellent que tout les clients ne peuvent pas terminer leur chemin à pied pour rejoindre les commerces, que certains quartiers n'ont pas de parking en ouvrage. Et qu'une heure est bien insuffisant pour manger tranquillement au restaurant ou se faire une couleur chez le coiffeur.

"La place violette, c'est une mesurette qui peut permettre à des clients de récupérer des marchandises dans un commerce strasbourgeois, qui occulte d'autres problèmes de stationnement tant pour les employés d'entreprises, contraints de payer par mois pour continuer à se garer 200 à 300 euros de plus. Je pense aussi à nos clients de nos entreprises artisanales. Pour aller chez le coiffeur, il faut payer 35 euros de plus ou faire tout un chemin en tram" s'agace Jean-Luc Hoffmann président de la chambre des métiers d'Alsace.

Les places sont facilement repérables à leur couleur violette © Radio France - Antoine Balandra

"Ca ne répond pas à nos combats. On veut que les gens puissent déjeuner en ville. Pour nous il aurait été bien de faire des places violettes avec la possibilité de payer moins cher, entre 2 et 4 euros pour les deux heures par exemple" poursuit Jean-Luc Heimburger, président de la CCI Alsace Eurométropole. "Une fois que la saison touristique va se calmer un peu, je crains que ce ne soit la désolation dans nos restaurants de centre ville" conclue-t-il.

Dans son salon de coiffure de la Krutenau, rue de Zürich, malgré l'arrivée de 15 places violettes près de son commerce, Sabrina Lichté, la gérante, n'est pas franchement enthousiaste. Son salon ne croule pas sous les clients en ce mois d'août. "Je suis en baisse par rapport à l'an dernier, les rues sont vides" glisse-t-elle, attribuant cela en partie à la hausse des prix du stationnement. "Les places violettes, c'est une petite stratégie pour nous faire taire. Cela n'arrange pas le problème. Moi une cliente qui veut faire juste une couleur et une coupe brushing, doit qu'est-ce qu'elle devra faire ? Sortir vérifier avec sa couleur ?".

Voici la liste et l'emplacement des places violettes au centre ville de Strasbourg :

- rue de l’Arc-en-Ciel : n° 25 et 27

- rue de la Division Leclerc : n° 3 à 17

- rue du Faubourg Leclerc : côté pair, n° 4 à 22

- rue Finkwiller : côté pair, n° 8 à 18

- place de la Gare : au droit des n° 13, 14 et 15

- place du maréchal de Lattre de Tassigny : au droit de l’immeuble de la Bourse

- rue de Lausanne : sur le parking au droit du n°11 et 13

- boulevard de Lyon : côté pair, n° 10 à 18

- avenue de la Marseillaise : n° 5

- rue des Orphelins : côté impair, n° 3 à 13

- rue des Récollets

- rue Saint-Pierre-le-Jeune

- rue du Temple neuf

- rue du 22 Novembre : n° 9 à 17 et n° 18 à 24

- avenue des Vosges : côté pair, n° 70 à 76

- rue de Zurich : côté pair, n° 44 à 60