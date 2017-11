Problème d'aiguillage et pas de trains en gare d'Orléans

L'entrée en gare d'Orléans est impossible depuis dimanche soir, suite à un problème sur un poste d'aiguillage. Les trains longs ne peuvent pas circuler, une navette ferroviaire est mise en place pour rejoindre la gare des Aubrais.

Aucun train n'arrive et ne part de la gare d'Orléans ce lundi. Cela concerne les arrivées et les départs depuis Paris-Austerlitz, mais aussi les trains en provenance de Tours et Vierzon. Tous les trains longs en fait. Un incident a été détecté dimanche soir sur un poste d'aiguillage, il a fallu attendre ce lundi matin pour qu'une équipe technique arrive sur place.

La SNCF n'envisage pas de retour à la normale avant mardi matin

Il n'y aura pas de trains de la journée et pas non plus ce lundi soir, peut-être mardi matin si les travaux sont possibles dans la journée. Pour attraper un train, il faut aller à la gare des Aubrais, par la ligne A du tram ou par une petite navette ferroviaire, qui est remise en service pour l'occasion et qui elle peut circuler.