Problème électrique en gare d'Orléans : circulation des trains très perturbée en région Centre Val-de-Loire

Ce jeudi, la circulation des trains est perturbée en région Centre Val-de-Loire, à cause d'un incident électrique sur une caténaire en gare d'Orléans. Aucun train ne peut partir et arriver à Orléans. La SNCF conseille de reporter les voyages vers Paris ou Tours, retour à la normale en fin de matinée

Orléans, France

Tous les trains sont supprimés ce jeudi matin au départ de la gare d'Orléans en raison d'un problème d'alimentation électrique. "Une pièce mécanique caténaire s'est affaissée à 5h25 ce matin à la sortie d'un train à Orléans en direction d'Austerlitz. Cette pièce supporte l'ensemble des fils électriques des caténaires de la gare d'Orléans, donc on a eu un affaissement des fils électriques qui permettent d'alimenter nos trains et donc l'ensemble du trafic est interrompu", explique Dominique Lapard, depuis la cellule de crise mise en place par la SNCF Centre Val-de-Loire à Tours.

Aucun train ne peut donc arriver ou partir de la gare d'Orléans. Et tout le trafic se fait donc depuis la gare des Aubrais. "La desserte est suffisante en gare des Aubrais pour acheminer l'ensemble de nos voyageurs vers Tours ou Paris, mais ils seront en retard. On ne demande donc pas à nos voyageurs de reporter leurs voyages, mais de se rendre aux Aubrais et c'est vrai qu'il y aura des retards." En direction de Vierzon, l'ensemble de la circulation est normale au départ des Aubrais, indique la SNCF.

La SNCF annonce qu'"il n'y aura pas de reprise du trafic avant la fin de matinée". "Tous les clients sont invités à emprunter le tramway pour se rendre en gare des Aubrais, des agents SNCF sont présents en gare d'Orléans pour distribuer des tickets de tram TAO si besoin", indique Dominique Lapard.

Chaque matin, plusieurs milliers de voyageurs empruntent un train pour Paris ou Tours.