Problèmes de ponctualité en 2021 sur le RER B : des usagers vont pouvoir se faire rembourser

Les voyageurs peuvent se faire rembourser quand la ponctualité de leur ligne est inférieure à 80% durant au moins trois mois, une fois mis bout à bout tous les retards de l'année.

En 2021, c'est le cas pour quatre axes du RER B où des voyageurs pourront recevoir entre un mois et un demi-mois de remboursement :

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B : 8 mois de ponctualité inférieure à 80

Axe Aulnay-sous-Bois / Charles-de-Gaulle 2 TGV, RER B : 7 mois de ponctualité inférieure à 80

Axe Saint-Rémy Lès Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B : 4 mois de ponctualité inférieure à 80%

Axe Robinson / Bourg La Reine, RER B : 3 mois de ponctualité inférieure à 80%

Le taux de ponctualité de l’ensemble du RER B sur l’année 2021 est de 86,9%.

Qui peut être remboursé ?

Pour être remboursé, il faut habiter ou travailler sur l'une de ces quatre lignes du RER B et avoir eu un forfait actif en 2021 autrement dit un passe Navigo Annuel, Senior, imagine R Étudiant et Scolaire, Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone et le Forfait Mois Réduction 50 % et Mois Solidarité 75 %.

Pour les axes où la ponctualité a été inférieure à 80% entre 3 et 5 mois, le remboursement est d’un demi-mois et entre 6 et 9 mois, le remboursement peut aller jusqu’à un mois.

Comment se faire rembourser ?

Une plateforme dédiée sera lancée le 2 mars 2022 pour permettre aux voyageurs concernés de déposer une demande de remboursement pour ces retards.

Les montants varient selon le nombre de mois de retard cumulés selon les lignes mais aussi selon les forfaits détenus sur ces périodes.

Globalement, la ponctualité dans les transports en commun s'améliore en 2021

Si on fait le bilan de la ponctualité pour tout le réseau, cela va un peu mieux. C'est le constat d'Ile-de-France Mobilités qui vient de faire le point sur la qualité du service en 2021 avec la RATP et la SNCF.

"L’année 2021 marque la mise en œuvre des nouveaux contrats qui sont plus ambitieux en matière de ponctualité et de qualité de service et le remboursement des abonnements en cas de dysfonctionnement prolongé" rappelle Ile-de-France Mobilités.

Un bon point pour le métro

En 2021, la RATP fait mieux que les années précédentes. Seules quatre lignes de métro, la 4, 7, 8 et 13, n'atteignent pas les objectifs qui avaient été fixés.

Les deux lignes les plus en difficultés sont les lignes 7 et 13, respectivement à 91,4% et 93,4%.

La ligne 4, dont les performances ont été impactées par les travaux d’automatisation en cours, est en augmentation, 94,7 % en 2021, l'objectif était de 96,5%.

La Ligne 8 est proche de l’objectif, à 95,2%, elle a été impactée par la rénovation du matériel roulant.

Pour les lignes de Transilien SNCF et de RER, 10 lignes ont des bons résultats et atteignent les objectifs fixés par Ile-de-France Mobilités avec une bonne ponctualité. Elle est même excellente pour le RER A (95,1%).

Trois lignes sont assez loin du compte :