INFO FRANCE BLEU Problèmes sur le tram-train Nantes-Châteaubriant : la Région tape la SNCF au portefeuille

Ras-le-bol des retards et dysfonctionnements dans la circulation des tram-trains sur la ligne Nantes-Châteaubriant : le vice-président du Conseil Régional Roch Brancour se fâche contre la SNCF et suspend un versement de huit millions d'euros. Ce vendredi, le gel a de nouveau provoqué des retards.

Ce vendredi matin, comme tous les jours (ou presque), Lionel M. prend le tram-train de 7h32 en gare d'Issé, près de Châteaubriant (44), pour arriver à Nantes à 8h29. Mais le tram-train n'arrivera jamais à destination : arrêté en gare de la Chapelle-sur-Erdre, il ne peut aller plus loin, "pour cause de gel des caténaires" selon les explications fournies aux usagers par les agents de la SNCF présents sur place. Résultat : Lionel M., comme des dizaines d'autres usagers, doit attendre dehors "dans le froid" l'arrivée de cars de substitution. Le sien n'arrivera "pas avant 9h20", explique Lionel M, furieux de ce retard, "le deuxième de la semaine pour un problème de gel que la SNCF peut anticiper ! Je suis attendu au travail; je vais être encore en retard, il y en a marre : on fait bien rouler des trains en Norvège ou dans la Creuse, mais pas en Loire-Atlantique dès qu'il fait froid !"

La SNCF s'explique

"Il suffit que les caténaires soient givrées sur quelques dizaines ou centaines de mètres pour que le train ne puisse plus circuler", expliquait Jean-Marie Guillemot, le directeur de la communication de la SNCF en Pays-de-la-Loire à France Bleu Loire Océan mercredi après , déjà, des suppressions de tram-trains dues au givre. "Quand Météo-France nous prévient la veille, on fait rouler des trains de manière préventive pour que les caténaires ne givrent pas. Ça a été le cas dans la nuit de jeudi à vendredi, mais la caténaire a gelé en moins de vingt minutes après le passage du premier tram-train au petit matin" , poursuit une responsable de la SNCF, ce vendredi. L'entreprise ferroviaire dit réfléchir à des solutions, comme "importer du Canada des produits anti-gel à pulvériser sur les caténaires" ou "installer des protections sur les caténaires".

J'ai décidé de suspendre le versement de huit millions d'euros attendus par la SNCF en 2018", Roch Brancour

Mais le Conseil régional des Pays-de-la-Loire, autorité organisatrice du transport ferroviaire régional qui a financé la mise en place de ce tram-train Nantes-Châteaubriant en 2014, perd patience. Sur France Bleu Loire Océan, Roch Brancour tape du poing sur la table. "Nous partageons l'exaspération des usagers de cette ligne, nous en avons parlé avec la SNCF mais nous ne voyons rien venir", explique le président de la commission Transports de la Région : "c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de suspendre en 2018 le versement de l'actualisation du prix d'acquisition du matériel tram-train qui est attendu par la SNCF. Ca représente une somme de huit millions d'euros." Roch Brancour demande instamment à la SNCF de "régler ce problème anticipable et récurrent qui pénalise le fonctionnement de cette ligne."

Roch Brancour, vice-président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire, en charge des transports et infrastructures Copier